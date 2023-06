Recibidos 1.408 votos de riojanos residentes en el extranjero de los que 983 son válidos

La Junta electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha validado 983 de los 1.408 votos de los riojanos residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA, según ha informado el presidente de la misma, Javier Marca, que ha señalado que 425 se han declarado no válidos.

Ha explicado que las causas han sido la ausencia de certificado censal correspondiente, así como en el reverso del certificado censal "faltaba la firma del votante o la identificación de su DNI, pasaporte o documento de identidad admitido".

Otras incidencias, ha señalado el presidente del TSJR han sido "no remitir copia del DNI, pasaporte o del documento de identidad admitido", así como "no remitir la papeleta; estando toda la documentación bien, pero faltando dicha papeleta". Además, "hemos encontrado papeletas fuera de sobre, y en otras ocasiones venía con sobre no oficial sin sello consular".

En estos momentos se está llevando a cabo del escrutinio de los votos.

