Rechaza ser extraditado a Argelia por la muerte de su hijo en el contenedor de un camión

Un ciudadano argelino ha rechazado este lunes en una vista celebrada en la Audiencia Nacional ser extraditado a su país, que le reclama para ser juzgado por la muerte de un hijo suyo menor de edad en el contenedor de un camión en el puerto de Orán desde donde pretendía que saliera de Argelia.

Durante la vista el acusado, Said Z., ha aportado al tribunal un documento en el que dio su autorización al principal encausado en esta causa en Argelia para que tramitara el pasaporte de su hijo ya que él entendía que iba a ser un traslado legal y desconocía las circunstancias en las que se iba a producir.

Igualmente ha mostrado a la sala una foto de sus cuatro hijos actuales, todos ellos menores, de los que ha dicho que viven con su mujer en Valencia y que sacan buenas notas en el colegio.

"Ya he perdido un hijo y no quiero perder a los cuatro que tengo en España si me voy a Argelia, no saben que estoy en la cárcel, hablo todos los días con ellos , me dice que quieren verme y les digo que estoy trabajando en Madrid", ha manifestado Said Z..

Según consta en el expediente de petición de extradición de Argelia la Policía de Orán recibió el 2 de noviembre de 2022 información sobre la hospitalización del menor y otras tres personas, de los que fallecieron un total de dos, entre ellos el hijo del acusado y un ciudadano marroquí.

Añade que todos ellos se encontraban dentro de un contenedor de camión lleno de algarrobas y sufrieron asfixia debido a unos sobres de fósforo que fueron colocados por los departamentos técnicos del puerto de Orán para esterilizar la mercancía de acuerdo con la normativa legal.

Unos ciudadanos marroquíes tenían un acuerdo con el propietario del contenedor usado por el transportista para salir de Argelia y estaba previsto que el menor, que residía con sus abuelos maternos, fuera recibido por su padre.

El fiscal ha señalado que en todo caso procedería la entrega a Argelia del reclamado para que fuera juzgado por el supuesto delito de homicidio imprudente aunque lo ha dejado al criterio del tribunal.

Ha comentado que dependerá si se entiende que el acusado no conocía el contenido del contenedor y el peligro que ello conllevaba o si se considera que el peligro existe siempre en el transporte de personas en un contenedor cerrado.

Ha añadido que hay que tener en cuenta también que "existe una percepción del peligro en función de los condicionamientos sociales y culturales, de tal forma que en nuestro lado del Mediterráneo nos parece peligroso que la criatura estuviera en un contenedor cerrado pero en el otro lado esta percepción no es igual".

Y ha recordado que "en España en los años 60 familias con ocho personas viajaban en un 600 por carreteras carentes de seguridad y entonces no se veía peligroso cuando hoy nos parece absolutamente inconcebible".