El recado de Girauta a Pablo Casado por su "suicidio político" durante la moción de censura

Juan Carlos Girauta, el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha publicado un artículo en el diario ABC donde tiene claro que el líder del PP, Pablo Casado, se ha suicidado políticamente. "¿De verdad el vencedor de la moción de censura ha sido Pablo Casado?" se pregunta el exportavoz de Ciudadanos.

Girauta no cree que Pablo Casado fuese el ganador de la moción de censura celebrada esta semana contra Pedro Sánchez. Según Girauta, “VOX se acaba de consolidar” gracias a Pablo Casado “como la opción de la España humillada y ofendida, la escarnecida por cómo es o por lo que se supone que quiere hacer”.

“Quien le orientara hacia ella le ha empujado al suicidio político, aunque, mientras duren las alabanzas en todos los medios, no lo percibirá. Tratar de aplastar con artillería ideológica ajena a la única persona que algún día puede hacerte presidente no parece muy inteligente”, escribe Girauta en el artículo que titula como ‘Caín’.

El PP se ha refundado, dicen. Pues ha conseguido lo contrario que Aznar cuando refundó AP: romper la derecha en dos bloques irreconciliables. Y así no se le ganan elecciones a la izquierda.



La estocada final a Pablo Casado

Y sigue diciendo: “VOX va a seguir existiendo y Abascal no es el muñeco del pimpampum que se han figurado”. Además, Girauta aplaude que el líder de VOX no entrara en los ataques personales que le lanzó en el Congreso el líder del Partido Popular: “Tuvo la cintura suficiente para no seguir a Casado en el combate en el fango”.

“La sensación empeora cuando pensamos en la alegría de Pablo Iglesias al darle a Casado la bienvenida al gran consenso de la putrefacción del Estado de Derecho, al entregarle su carné de demócrata y al compararlo con Cánovas”, dice el exportavoz de Ciudadanos del apoyo que recibió Casado por parte de Iglesias.

Y concluye dando la estocada final a Pablo Casado: «Que pregunte qué habría hecho su grupo si la lista de las víctimas mortales de ETA la hubiera leído Sánchez. Todos lo sabemos: se habrían puesto en pie. Y con eso está todo dicho”.

LAS FRASES CON LAS QUE CASADO HA DINAMITADO SU RELACIÓN CON VOX

- "Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena: quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias"

- "Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. (...) Usted juega al mismo juego que Pedro Sánchez aunque lo juegue al otro lado del campo".

- "Esta moción dispara contra el partido que le ha dado trabajo 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Acepto el órdago, es hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado", ha advertido.

- "Vox es la derecha que más le gusta a la izquierda. Hoy se censura a sí mismo"

- "Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez"

- "Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio"

- "Defendemos una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea"

- "Huimos contra los tópicos" de Vox y contra el "desvarío estrambótico"- La nación más vieja de Europa no merece "una propuesta de Gobierno" como la de Abascal

- "No somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles"

- "La España moderada no está en la República Popular China o en las élites de Soros. ¿De qué se preocupan los mayores, de las pensiones o de Soros, y los jóvenes, del empleo o del virus chino?