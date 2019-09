La realidad que no quiere ver Colau: Barcelona lidera el ránking de ciudades con más delitos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, denunció este domingo una "campaña de alarmismo" y un "ataque político" a su gobierno para presentar una "imagen falsa" de la ciudad, como si fuera un "caos" en materia de seguridad, y ha afeado al Gobierno catalán y al consejero de interior, Miquel Buch, su "estrategia miope". Una denuncia que Colau hizo en un vídeo difundido en las redes sociales y con el que rompía su silencio en relación a la polémica sobre la seguridad en Barcelona. "Estamos trabajando en ello y pensamos dedicar a ello todos los esfuerzos, porque todos los vecinos tenemos el derecho de sentirnos seguros en nuestro barrio", comenzaba. Pero a su vez lamentaba que se quisieran presentar los problemas de seguridad de Barcelona "como el caos, como si Barcelona fuera la ciudad más insegura del mundo, y esto no es así". Según Colau, se trataba de una "campaña de alarmismo". "No es la primera vez que se aprovechan de los temas de seguridad para intentar magnificarlos y hacer que no se hable de otra cosa. Que sepan que no se saldrán con la suya. Nosotros daremos prioridad a los temas de seguridad y trabajaremos con rigor y con colaboración y lealtad institucional para resolver los problemas de seguridad, pero mantendremos nuestra agenda de cambio", aseguraba.

Pero una vez más, Colau ha vuelto a darse de bruces con la realidad. Este miércoles, Una mujer de 26 años ha muerto en el Hospital del Mar de Barcelona tras ser apuñalada en una discoteca del Moll de Gregal del Puerto Olímpico. En la agresión, que ha tenido lugar a las tres de la madrugada, también ha resultado herido por arma blanca un hombre, que es el vigilante de seguridad del local de ocio donde ha tenido lugar el suceso y cuya vida no corre peligro. Con el de la madrugada de este miércoles, ya son cinco los apuñalamientos registrados en Barcelona este verano y quince las personas víctimas de homicidios o asesinatos en Barcelona este año.

Pero hay más. Desde el anuncio de Colau, un taxista fue detenido por apuñalar a otro en el aeropuerto de El Prat y dos hombres fueron pillados in fraganti robando en un restaurante de Ciutat Vella.

Los datos son claros. En Barcelona ya han sido asesinadas 15 personas en lo que llevamos de 2019, cinco de ellos en julio. En todo el año pasado (2018) se produjeron 10 víctimas mortales. La mitad de las muertes se deben a peleas en la calle en diferentes barrios de la ciudad. De hecho, la cifra de asesinados en Barcelona ya es superior a todos los años desde 2013 con la única excepción del 2017. En ese año la ciudad ya sufrió 28 muertes violentas aunque 14 corresponden al atentado de Las Ramblas. En 2013, 2014, 2015 y 2016 los homicidios en Barcelona fueron de 10 por año. Además, los robos con violencia e intimidación crecieron en la ciudad de Barcelona un 30,5 % en el primer semestre del año respecto al mismo período del año anterior, veinte puntos más que la media nacional, según los datos oficiales difundidos hoy por el Ministerio del Interior.

Según los mossos d'esquadra, los robos con violencia han aumentado un 30%. En lo que llevamos de año la policía autonómica ha realizado más de 1.600 detenciones por delitos de robo con violencia e intimidación -incluyendo también las de menores de edad-. Es un incremento del 80% respecto a los arrestos de este tipo de casos en el mismo periodo del año pasado.

Barcelona lidera el ránking de ciudades con más delitos, puesto que registra una media de 30 delitos por hora. Eso es lo que dicen las estadísticas, porque estas solo reflejan aquellos delitos y faltas en los que media una denuncia.