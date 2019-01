¿Quién une a Trump y Vox?

Steve Bannon fue el director de la campaña electoral que llevó, sorprendentemente, a Donald Trump a la Casa Blanca. Este 20 de enero se cumplen dos años desde que el presidente republicano tomara posesión de su cargo. Su apuesta por el nacionalismo, el proteccionismo y el discurso anti-inmigración surtieron efecto en Estados Unidos. Uno de sus lemas, America First, caló hondo en buena parte del electorado. A todo ello se unió una potente logística en tecnología y redes sociales, que difundió rápido y a mucha gente, de manera inteligente, el mensaje del magnate.

Ahora, extrapolen toda esta estrategia a España. ¿Qué partido la está llevando a cabo? En efecto: Vox. Las semejanzas no son casuales. Incluso el eslogan: "España, lo primero". También su excepcional presencia en redes sociales. El partido de Santiago Abascal no solo se fija en cómo Bannon tejió la victoria de Trump, sino que ha mantenido, al menos, una reunión con él. Fue la pasada primavera, cuando uno de los ideólogos de la formación de extrema derecha, Rafael Bardají, se encontró con Bannon en Washington DC.

Desde entonces el ya ex jefe de campaña republicana tiene pendiente una visita a España para reunirse otra vez con Vox. De momento, ya ha instalado en el corazón de Europa un think tank: se llama The Movement, y ha fijado su sede en Bruselas. Tampoco parece casualidad, ya que este grupo de presión aúna a distintos partidos de ultraderecha a los que les une, entre otras cosas, el euroescepticismo: ahí están Marine Le Pen y Matteo Salvini, los líderes más destacados de esta ideología en el viejo continente.

Pero, ¿quién es Steve Bannon?

Trabajó en Goldman Sachs, ha producido películas y financiado documentales de tinte ultra-conservador sobre Sarah Palin y el Tea Party. Pero su influencia mediática empezó a ser relevante al hacerse cargo de Breitbart News, un medio de comunicación online de ideología de extrema derecha.

Dejó de ser asesor de Trump después de los choques violentos en Charlottesville entre supremacistas blancos y neonazis y grupos antifascistas en agosto de 2017. Trump condenó a ambos bandos, lo que recibió muchas críticas que le vincularon a la presión de la ultraderecha y Steve Bannon.