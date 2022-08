¿Qué puede pasar si el Gobierno no consigue aprobar el decreto de ahorro energético?

El Gobierno solo tiene algo más de 24 horas para reunir los apoyos suficientes y necesarios en el Congreso para poder convalidar el Real Decreto-Ley que contiene el primer paquete de medidas de ahorro energético. Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya tienen los votos necesarios para que salga adelante.

Por el momento, el Ejecutivo solo se ha topado con el 'no' del PP y Ciudadanos, que exigen que se incorporen sus exigencias a este real decreto-ley. Además, Vox votará en contra por creer que las medidas suponen "un nuevo confinamiento energético" que limita los "derechos y libertades de los españoles". Pero, por el otro lado, también cuentan con el apoyo público de Compromís y de sus 5 diputados, a quienes se ha sumado el PNV, que ya ha confirmado de forma oficial su apoyo al decreto.

En cuanto a los partidos que aún están en duda, ERC todavía no ha establecido cuál será su postura con respecto al voto este en jueves en el Congreso. Mientras que, aunque EH Bildu ha insinuado su apoyo al decreto, sigue sin establecer su posición oficial en la formación. En esta misma categoría encontramos a Más País, PdCat, BNG, PRC y Teruel Existe.

No obstante, la gran incógnita que se abre paso es la siguiente. ¿Qué pasará si el decreto no supera el trámite parlamentario? Si esto ocurre, y el Gobierno no logra sacar adelante este real decreto-ley, no solo peligrarían algunas de las medidas contra las que la derecha está en contra. También estarían pendiendo de un hilo una conjunto de ayudas de carácter social.

Becas para estudiantes

Entre las medidas de este decreto se encuentra el pago complementario de 100 mensuales durante 4 meses para los estudiantes que reciben becas y ayudas para sus estudios y que se estima que podría beneficiar a un millón de alumnos.

Bonificaciones para los viajeros

Si el decreto no sale adelante, también entrarían en jaque una serie de descuentos y bonificaciones a las que los ciudadanos pueden acceder desde hoy en viajes en Cercanías, Rodalies y Media Distancia. En este caso se trataría de la Gratuidad de los servicios de trenes de Cercanías y media distancia de Renfe para los viajeros habituales.

Ayudas al sector del Transporte

El primer paquete de medidas contempla ayudas millonarias en el sector del Transporte, siendo más específicos con un valor de 450 millones de euros. Esto se corresponde con la prórroga de línea de subvenciones a taxis y VTC, que son 300 euros por vehículo, camiones, 1.250 euros, furgonetas y ambulancias, 500 euros.

Luces fuera de los escaparates

Más allá de todas estas ayudas, también encontramos medidas que el Partido Popular calificó de "frivolidades". Si el decreto decae, también lo harán la obligación de apagar las luces de los escaparates a partir de las diez de la noche y de la iluminación de los espacios públicos cuando no se están usando. Esta obligación excluye a los monumentos.

Límite de temperatura

Curiosamente, si este decreto no sale adelante, tampoco lo haría una medida que el propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defiende desde antes de la publicación del decreto. Se trata de la limitación de los termostatos en lugares administrativos, espacios comerciales y culturales. Así como en las estaciones de tren y autobuses y en los aeropuertos, que no podrían poner el aire acondicionado a una temperatura superior a los 27 grados durante el verano y que, en invierno, la calefacción no sobrepase los 19 grados centígrados.