¿Qué ha ocurrido en Ciudadanos? De "problema moral" a aliarse con el PSOE

La actualidad política del día arrancaba con la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos contra López Miras en Murcia. Prácticamente después, seguía la vorágine informativa con la convocatoria de elecciones de Ayuso y el cese de todos los consejeros de Ciudadanos que formaban parte de su Gobierno. Más Madrid y PSOE han intentado evitar esta medida registrando mociones de censura contra la presidenta.

Sobre esta cuestión ha debatido la Mesa de la Asamblea de Madrid para finalmente admitir a trámite, con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos, las mociones presentadas contra la presidenta regional. Con esta medida queda en el aire la convocatoria electoral ya que según indica el Estatuto de Autonomía, la disolución anticipada de la Asamblea y consecuente convocatoria de elecciones por parte de la Presidencia no está permitida si se encuentra en tramitación una moción de censura (como es el caso).

Diferentes cargos del PP han criticado el movimiento de la formación de Arrimadas en Murcia, que ha dejado tras de sí un auténtico terremoto político. A la líder naranja la han acusado de "romper su palabra" porque firmó un acuerdo para cuatro años que finalmente no se ha cumplido. La hemeroteca ya ha cumplido su papel y ya han trascendido algunas de las palabras que dijo Arrimadas sobre lo que estamos viviendo hoy. Una crítica por convertir en real una moción de censura en plena pandemia que ha orquestado su partido este 10 de marzo.

Un ejemplo de ello es lo que compartía Bea Fanjul, diputada del PP en el País Vasco de unas palabras de Aguado en televisión: "Es una persona que es como es y no esconde nada", decía lanzando una baza a favor de Díaz Ayuso.

Ignacio Aguado hay imágenes para ti. pic.twitter.com/8FuEOcKNw6 — Bea Fanjul (@bea_fanjul) March 10, 2021

En Twitter también han rescatado unas palabras de Arrimadas en octubre de 2020 sobre las mociones de censura en tiempos de pandemia: "Me he comprometido con todos los españoles a que quién presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. Y me da lo mismo para Vox, o para el PSOE. Tendríamos que estar todos luchando. Dejémonos de tonterías y de luchas en el Congreso", decía la presidenta de Ciudadanos.

Arrimadas sobre las mociones de censura en tiempos de pandemia.



Octubre de 2020... pic.twitter.com/qXmdwo4AHd — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) March 10, 2021

Una contradicción que se manifiesta por la actualidad que rige este miércoles. "Estamos centrados en salvar vidas y empleos. El que esté pensando en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral", aseguraba también Arrimadas. Unas declaraciones que también ha recuperado un tuitero.

"Normalmente, las mociones de censura se hacen para debilitar al Gobierno y para proponer un candidato alternativo. ¿No se han percatado de lo felices que están los señores socialistas y los nacionalistas? Esta moción de censura es un regalo para él. Parece sacado de un plan de Iván Redondo", decía la líder naranja en el Hemiciclo. De nuevo, se escenifica una crítica que Arrimadas finalmente ha llevado a cabo.

¿Quién sale beneficiado de esta moción de censura en Murcia?



La propia @InesArrimadas te responde.



No se puede dar más vergüenza, Inés. #MurciaNoSevendepic.twitter.com/v4UqSieqDX — Ismael Sirio López Martín ���� (@ismaelquesada) March 10, 2021

Hace escasos días, la presidenta de Ciudadanos acusaba al PSOE de difundir "rumores infundados" sobre una posible moción de censura en Castilla y León y aseguraba que el partido naranja estaba centrado en "gobernar bien" dentro del Ejecutivo de coalición.

"Al PSOE le interesa mucho poner temas encima de la mesa que tapen lo importante y hoy prefiere que yo habla de determinados rumores que están infundados antes de que sigamos como un martillo pilón diciéndoles que tienen que hacer un plan", afirmaba.

Declaraciones contradictorias desde un mismo partido, por tanto, que no están pasando desapercibidas. También el exportavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se ha pronunciado al respecto: "Pues nada, a ver si los más rezagaditos entienden de una vez quién es, qué es y qué mueve a esta señora", escribía a través de su perfil oficial de Twitter.