¿Qué es el Espacio Schengen en el que Delcy Rodríguez, según Ábalos, no entró?

José Luis Ábalos ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su encuentro con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Barajas. Durante su intervención, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha referido a un tratado internacional que puede resultar desconocido a muchos. Una ciudad luxemburguesa le da nombre: Schengen.

Se trata del conjunto de los territorios de los Estados en los que se suprimen los controles en las fronteras interiores y en cuanto a la circulación de personas, bienes, servicios y capital. Esto significa que hay una única frontera exterior entre los Estados firmantes del acuerdo, que constituyen el Espacio Schengen. Los mapas son la única limitación entre ellos: pasaportes y controles fronterizos pierden su entidad.

España es uno de los países sujetos a este acuerdo. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza también lo suscriben.

¿Por qué Delcy Rodríguez no puede pisar territorio europeo?

Cientos de aeropuertos forman parte del Espacio Schengen. De ahí que Ábalos haya afirmado que Delcy Rodríguez no pisó el territorio que le da forma. En su caso, se necesita una aclaración al respecto. A pesar de que los ciudadanos de los países latinoamericanos (menos Bolivia, Cuba, Ecuador y República Dominicana) no necesitan visado en los países Schengen si su estancia no supera los 90 días.

La libertad de fronteras y circulación no se aplica a la vicepresidenta venezolana porque es una de las 25 autoridades de su país que tiene prohibida la entrada o el paso a territorio europeo. Es así porque la Unión Europea considera que Rodríguez participa y ha participado de las “violaciones o abusos graves de los derechos humanos” en Venezuela. También de la “represión de la sociedad civil y la oposición democrática” que se da allí.

Desde su establecimiento en 1995, el Espacio Schengen ocupa una extensión de 4.312.099 millones de kilómetros cuadrados. Lo cual supone una población de 419.392.429 millones de ciudadanos. Quién lo diría cuando la localidad que da nombre al acuerdo que Ábalos ha vuelto a poner de actualidad cuenta (según datos de 2018) con menos de 5.000 habitantes.