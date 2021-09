¿Qué es el dióxido de azufre?

La lava del volcán de La Palma continúa abriéndose paso hacia el mar y deja ya detrás 153 hectáreas de terreno sepultadas por las piedras, el fuego y las cenizas, según cálculos del Instituto Volcanológico de Canarias a partir de las imágenes de satélite del programa Copernicus.

El último mapa facilitado por este programa europeo de seguimiento de emergencias muestra la situación a las 8.14 horas de ayer martes, 21 de septiembre, y permite comprobar que si se compara con el anterior, de las 19.50 horas del día 20, el área afectada se ha incrementado de 103 a 153 hectáreas, alrededor de un 50 por ciento.

Otro de los grandes problemas que conlleva la erupción es la gran cantidad de ceniza y de humo que hace que cada día se estén emitiendo a la atmósfera entre 6.140 y 11.500 toneladas de dióxido de azufre (SO2), según las mediciones realizadas por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

¿QUÉ ES EL DIOXIDO DE AZUFRE?

El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico cuya concentración durante cortos periodos de tiempo resulta muy perjudicial para los ecosistemas y para la salud, ya que puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos.

¿LLUVIA ÁCIDA?

Meteorólogos de Meteored han descartado que pueda provocar lluvia ácida cuando la lava entre en contacto con el mar y aseguran que su impacto en el clima será a una escala local pero no a una escala global.

"En principio el tema de la lluvia ácida no es a día de hoy un motivo de preocupación. Sí lo es la presencia de un alto contenido de gases tóxicos", ha afirmado este martes el meteorólogo José Miguel Viñas durante un encuentro virtual organizado por Meteored para analizar la situación meteorológica durante este otoño.

El experto ha explicado que cuando la lava, que está a 1.000 grados, entre en contacto con el agua costera "habrá una emisión bastante importante de gases tóxicos, como el dióxido de azufre".

Aunque ha reconocido que "se está especulando si en algún momento esos gases podrían generar nubes que pudieran dar lugar a una precipitación de carácter ácido", ha apuntado que en estos momentos en la zona hay una situación de régimen de alisios que "no favorece las lluvias".

En este punto, Viñas ha advertido de que esos materiales dan tanto al agua como al aire "un contenido ácido de toxicidad" y ha señalado que cuando lleguen esos vapores "se acordonará un perímetro bastante alto".

Por su parte, el meteorólogo Francisco Martín ha resaltado que el impacto del volcán de La Palma "tiene que entenderse a una escala local, pero no a una escala global", ya que su erupción no es una erupción explosiva, "que son las que tienen un impacto a no muy largo plazo en el clima, provocando una enfriamiento global".

Así, ha comentado que no es una erupción que lance los materiales "más allá de unos kilómetros de altitud", por lo que si no consiguen un gran volumen de partículas penetrar en la estratosfera "no se produce el enfriamiento".