Puigdemont sostiene que solo JxCat puede garantizar "un Govern netamente independentista"

Sobre las elecciones en Cataluña: "Se deberían celebrar en diciembre de 2021"

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha sostenido este domingo que solo JxCat puede garantizar que Cataluña tenga "un Govern netamente independentista".

"Lo que está claro es que JxCat competirá en estas elecciones y que de su resultado dependerá que haya un Govern netamente independentista", ha insistido en una entrevista en 'El Món' recogida por Europa Press.

Según él, en las próximas elecciones los partidos independentistas no prevén presentar una lista conjunta porque no lo consideran la mejor fórmula: "Como el paradigma ha cambiado, porque es una opción descartadísima por una parte del independentismo, nos obliga a competir entre nosotros".

"No es una decisión que haya tomado JxCat, que habría querido no tener que entrar en una competición electoral. Pero la habrá. Lo que no podemos hacer ahora es lamentarnos porque vamos confrontados a las elecciones", ha dicho.

Ha atribuido esta situación a la falta de unidad política y al hecho de que el independentismo no haya creado "una dirección aliada, un espacio donde todas las decisiones fueran compartidas, desde la mesa de diálogo hasta el fin de la legislatura".

ELECCIONES Y ERC

Sobre hasta cuándo aplazar las elecciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció a principios de año que convocaría, ha afirmado que "en principio se deberían celebrar en diciembre de 2021, que es cuando se termina la legislatura".

"Creo que la decisión del presidente Torra fue tomada con mucho rigor y que los efectos se ven, porque ahora tenemos un Govern que está más preparado para afrontar una segunda ola de la pandemia de lo que lo estaría un gobierno nuevo", ha dicho.

Preguntado sobre si dudó en plasmar en su nuevo libro las relaciones con ERC durante 2017, ha dicho: "Llevamos tres años escuchando muchas versiones sobre muchas cosas que me han afectado, corría el riesgo de que quedara instalada una determinada narrativa que no se corresponde con la realidad".