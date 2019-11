Puigdemont se indigna por cómo le llama el Tribunal de Cuentas y las redes se burlan de él

El expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, ha protestado en Twitter por cómo se dirige a él, a través de una carta, el Tribunal de Cuentas, que le ha remitido la misiva a la mansión de Waterloo, donde el expresidente vive a todo lujo mientras sus compañeros de Gobierno cumplen condena en la prisión de Lledoners.

El Tribunal de Cuentas fa política fins i tot el els sobres que ens envia. Per a ells, al gener d'aquest any jo era "Molt Honorable Senyor". Ara, al novembre em diuen "Don", que és més castís. No descarto que la propera vegada em tractin de "Caballero", que a Madrid es porta molt pic.twitter.com/cA1upLcnBm — Carles Puigdemont (@KRLS) November 28, 2019

"El Tribunal de Cuentas hace política incluso en los sobres que nos envía", asegura. "Para ellos, en enero de este año, yo era 'Muy honorable señor'. Ahora, en noviembre, me llaman 'Don', que es más castizo. No descarto que la próxima vez me traten de 'Caballero', que en Madrid se lleva mucho".

Los usuarios se han mofado de la protesta de Puigdemont, y de lo susceptible que es para cuestiones protocolarias.

"Mequetrefe" seria el més apropiat — Indepe Despistado������-R (@indepedespitado) November 28, 2019

Complicado tratar de honorable o de caballero a un paisano que les dijo a sus compañeros que al día siguiente todos a trabajar y él se acurrucó en el maletero de un coche para fugarse a lo Godoy, Carlas. — Álbertő (@AlbertoRamosPre) November 28, 2019

Cuando tenia dinero me llamaban Don Tomàs, ahora que ya no lo tengo, Tomás a secas na más. — Nur �� (@trihidrato) November 28, 2019

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras para el 28 de enero de 2020 para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El Tribunal de Cuentas ha citado a las 09.30 horas del próximo 28 de enero a una treintena de exconsellers y altos cargos del Govern en aquellas fechas para "la práctica de la liquidación provisional" en relación con los "gastos y pagos por el referéndum ilegal" del 1-O.

Además de Puigdemont y Junqueras, también han sido citados los exconsellers Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Lluís Puig, Meritxell Serret y Santi Vila. Entre los entonces altos cargos también citados figuran Amadeu Altafaj, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva Maria Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Serra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.