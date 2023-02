Reforma del 'sí es sí': El PSOE aspira a una tramitación de vértigo tras registrarla hoy en el Congreso

Aquí en España el PSOE acaba de registrar en el Congreso la reforma a la ley del 'Solo sí es sí' de la que mañana se cumplen cuatro meses desde su entrada en vigor. Al menos 400 agresores sexuales se han beneficiado de la norma con rebajas de condenas. En el caso de una treintena ha permitido su excarcelación. Los socialistas insisten en que durante el plazo de enmiendas intentarán llegar a un acuerdo con el llamado bloque de investidura.

El PSOE aspira a una tramitación de vértigo de su reforma. Su propósito es que pueda concluir en el Congreso este mismo mes de febrero para que reciba la luz verde definitiva del Senado en el plazo total de un mes.

A tal fin los socialistas están decididos a negociar únicamente con el bloque de la investidura porque según Patxi López, nada tienen que hablar con el Partido Popular. "El PP que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo, lo que no quiere es la ley con lo que no nos vengan con cuentos".

Sin embargo el PSOE puede acabar quedando en manos del PP para que prosperen los cambios en una ley que es orgánica y por tanto requiere de mayoría absoluta, es decir de 176 votos.

Unidas Podemos por su parte ya promete dar la batalla en esa tramitación y es intención de los morados dañar a su socio enarbolando una supuesta entente entre socialistas y populares.

