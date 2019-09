PSOE y Podemos dicen que no temen que el partido de Errejón concurra el 10N

El PSOE y Podemos han afirmado este jueves que no les preocupa ni temen que la formación de Íñigo Errejón concurra a las previsibles elecciones generales que se celebrarán el próximo 10 de noviembre. Ante la posibilidad de que Más Madrid, el partido de Errejón y Manuela Carmena, se presente a los próximos comicios, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dicho este jueves que no le "inquieta nada".

El PSOE sabrá explicar "muy bien" a los ciudadanos "nuestras razones, que son de principios políticos y conciencia", ha afirmado Calvo a los medios a su llegada a Ferraz donde se reúne la Ejecutiva Federal para preparar la estrategia del partido de cara al 10N. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que no le da miedo que Más Madrid concurra a las elecciones porque, ha respondido, a su formación le preocupan "las cosas serias y no la democracia".

Irene Montero se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en "Los Desayunos de TVE", la primera que concede durante su baja de maternidad, en la que le han preguntado si sería "peligroso" para Unidas Podemos que el exnúmero dos de su formación, Íñigo Errejón, presente candidatura. "A mí me dan miedo las cloacas del Estado y los intentos de los partidos tradicionales porque la democracia no se abra paso... A mí peligroso me parecen esas cosas, las cosas serias. Que una formación se presente a las elecciones me parece lo más natural en democracia", ha considerado Irene Montero.

La portavoz de Unidas Podemos señala que su coalición tiene que presentarse a las elecciones con sus propuestas para tratar de convencer a los ciudadanos. Irene Montero ha puntualizado que sería un error por parte de los políticos "pensar en el hastío de la gente en términos electoralistas" y ha confiado en que los ciudadanos irán a votar.

Calvo acude hoy en Ferraz a la Ejecutiva Federal para preparar la estrategia del partido de cara al 10N en un momento en el que, según fuentes socialistas, el PSOE prepara un giro al centro en busca del voto más indeciso de Ciudadanos y poder armar así una mayoría parlamentaria. Hoy, Izquierda Socialista (IS), la corriente de opinión interna del PSOE, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en un comunicado, al que ha tenido acceso Efe, que el partido se reubique "claramente a la izquierda" con una acción política de diálogo con las fuerzas y movimientos sociales. Posición la de IS-PSOE que podría abrir un debate ideológico dentro del partido a la hora de enfrentar la estrategia electoral del 10N, según las mismas fuentes.

En las declaraciones a la puerta de Ferraz, Calvo ha apostado por presentar a los ciudadanos razones para "el sostenimiento serio de lo que el país quiere afrontar". También en la entrada a la Ejecutiva, el vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha trasladado, en línea con Sánchez, el mensaje de "hicimos lo que teníamos que hacer". "No queríamos elecciones. Hubiésemos preferido una investidura y un gobierno sólido, cohesionado y estable pero no ha sido posible dado que las circunstancias hacían que dependiéramos permanentemente de los independentistas", ha subrayado.