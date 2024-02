El Comité Ejecutivo Federal del PSOE ha acordado este lunes por unanimidad solicitar al exministro José Luis Ábalos que entregue en un plazo de 24 horas su acta como diputado como consecuencia de las investigaciones abiertas en torno al que fuera su asesor Koldo García.

El PSOE considera que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos, a pesar de que no está investigo, ni señalado, ni imputado ni su nombre figura en la investigación".

"No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo el Comité Ejecutivo Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho su portavoz, Esther Peña.