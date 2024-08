El PSOE Palma censura la "improvisación y falta de cobertura municipal" en las fiestas de verano de los barrios

El PSOE Palma ha censurado la "falta de cobertura municipal en las fiestas de verano", un hecho que, según han opinado, "demuestra la descoordinación y el poco interés del equipo de gobierno con los eventos que se están celebrando en los barrios" de la ciudad.

En nota de prensa, los socialistas han recordado que este fin de semana pasado se celebraron las fiestas de Son Cotoner y "durante toda la tarde se produjeron altercados", pidiéndose "de forma reiterada presencia policial".

"Al final, acudieron, se fueron y tuvieron que volver tras persistir los altercados", han lamentado desde el PSOE, que ha asegurado que la policía reconoció "que no tenían ni previsto ni anotadas las fiestas del barrio".

En este sentido, han recordado que todas las fiestas de barrio son autorizadas por Gobierno Interior, que informa a los servicios municipales de su celebración.

También desde el PSOE han hecho referencia a la situación de "improvisación" que se dio en las fiestas de La Vileta.

La asociación de vecinos de dicha zona, han añadido, "no supo hasta seis horas antes que dispondrían de agua para la celebración de la actividad Per Amunt i Per Avall, siendo una actividad que se venía celebrando desde los últimos tres años y, por tanto, el gobierno municipal tendría que prever este tipo de actividades en los barrios con la anterioridad necesaria para que las asociaciones de vecinos puedan organizar de forma correcta sus fiestas".

"Cada verano los barrios de Palma celebran sus fiestas, no es nada nuevo. No puede ser que no cuenten con la cobertura municipal necesaria", ha censurado el portavoz de los socialistas en Cort, Xisco Ducrós.

En este sentido, ha resaltado que "los barrios son la esencia de la ciudad" y "es necesario que tengan la ayuda del Ayuntamiento por igual". Por ello, ha pedido al equipo de gobierno "que apoye y ponga al servicio de las asociaciones de vecinos todo lo que necesiten para que puedan organizar sus fiestas de forma tranquila y como toca".