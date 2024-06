El PSOE insta al PP a hablar sobre una nueva financiación y no de agravios territoriales

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha instado este lunes al PP a intentar consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de todas las comunidades en lugar de hablar sólo de agravios territoriales para generar división.

Peña ha defendido en rueda de prensa las gestiones del Gobierno para intentar renovar el sistema de financiación que ha lamentado que no quiso acometer el Ejecutivo del PP y ha subrayado que el debate sobre el nuevo modelo debe integrar singularidades propias de muchas comunidades autónomas, incluida Cataluña.

"Nosotros nunca hemos renegado de esto y, además, siempre hemos sido muy claros, que hay territorios que en el legítimo desarrollo de sus estatutos de autonomía, suman una serie de competencias que han ido creciendo con el tiempo y que deben ser atendidas desde la administración central, renovando un sistema de financiación claramente obsoleto", ha explicado.

Ante las críticas de dirigentes del PP advirtiendo de que lo que se propone el Gobierno no es constitucional, va a romper España y genera agravios comparativos, ha recordado que no hay motivo para ello porque aún no hay nada tangible y sólo se ha avanzado que se busca un modelo en el que todas las comunidades encuentren su singularidad reconocida y puedan afrontar una financiación justa de sus servicios públicos.

Tras acusar al PP de no plantear ninguna propuesta ha ofrecido una serie de cifras para demostrar que durante los gobiernos de Pedro Sánchez las comunidades han recibido los mayores recursos de su historia.

"Esa es la realidad. La realidad de España es la peor pesadilla del Partido Popular", ha subrayado antes de acusar al PP de no querer hablar de financiación autonómica porque sólo quiere hacerlo de agravios territoriales y de intentos de división.

La portavoz socialista ha garantizado que todos los responsables autonómicos del PSOE tienen el mismo objetivo que el Gobierno, renovar ese sistema para poner "blanco sobre negro una financiación clara y suficiente para preservar los servicios públicos".