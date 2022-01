PSOE elevará a juzgado dictamen plenario que "contradice" recurso municipal a expediente sobre torre del puerto

El grupo municipal socialista ha anunciado que elevará a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo en Madrid el dictamen de Pleno del pasado 8 de octubre que "desestima cualquier acción jurídico administrativa que tenga por motivación paralizar el expediente de expoliación abierto por el Ministerio de Cultura sobre el proyecto de la Torre del Puerto que se ubica en el dique de levante".

Así lo ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que se ha mostrado tajante "ante la intentona de De la Torre de boicotear este expediente ministerial".

Además, ha asegurado que "no se puede judicializar la acción de los técnicos y funcionarios del estado, hay que dejarlos trabajar para tener la mayor seguridad jurídica en un proyecto que no está exento de crítica. Y si aún así el PP quiere torpedear esta acción que lo haga con sus propios fondos y no con los de nuestros vecinos".

"Que dejen los medios materiales y humanos del Ayuntamiento al uso del ciudadano y no para el juego partidista que es lo que están haciendo. Es momento de dejar trabajar al Ministerio y no torpedear sus acciones, sobre todo cuando lo que está en juego es el patrimonio histórico de Málaga", ha incidido.

En este punto, ha recordado que este procedimiento ministerial se inició el pasado mes de mayo con un expediente informativo con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas, en el ámbito de las competencias propias del Ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español, en este caso referenciado a la edificación de 'La Torre del Puerto'.

Además, ha continuado, permite a diferentes organizaciones independientes y de reconocido prestigio valorar la idoneidad o no de la construcción de esta infraestructura hotelera en el Dique de Levante.

Ha comentado que "nuestra postura es la misma, dejar a la administración trabajar libremente, con sus mecanismos que vienen a preservar el interés legítimo de nuestra ciudad. Y mientras tanto, volvemos a invitar al alcalde a que escuche a la ciudadanía y pueda ser ésta mediante una votación popular la que decida sobre una cuestión tan importante que afectará definitivamente al 'skyline' de Málaga".

Por su parte, el edil socialista Mariano Ruiz se ha mostrado muy crítico con la acción del edil de Urbanismo "que parece más interesado en actuar contra la acción de los funcionarios públicos que en conocer si este proyecto vulnera o no el patrimonio de nuestra ciudad expoliándolo".

"Sinceramente, creo que es un mal mensaje para la ciudadanía que un representante público gaste tiempo y recursos en atacar a quienes se dedican a defender nuestros intereses", ha dicho.

También ha recordado que "la decisión que adopta el Ministerio no es arbitraria, lo hace para evaluar si es cierto o no que existe una expoliación del patrimonio con la citada construcción".

"Además, estamos en la obligación de respetar las decisiones plenarias como fue la del punto aprobado por mayoría que decía que los concejales respetarían los informes y las decisiones del Ministerio de Cultura sobre el expediente de expoliación que cursa sobre el proyecto de la Torre del Puerto que se ubica en el Dique de Levante, así como que respetará los informes y decisiones que del mismo emanen. Por eso mismo no entendemos esta actitud tan frentista", ha señalado.

Por último, el concejal ha incidido en que "hay muchas decisiones del pasado que vistas con perspectiva, en la actualidad, no se habrían llevado a cabo de idéntica forma, tales son los ejemplos del famoso Astoria-Victoria, la antigua Casa de la Cultura ubicada sobre el teatro Romano, el Málaga Palacio que siempre ha generado precisamente este debate, Villa Maya un espacio de memoria recientemente destruido, y otros tantos que han afectado de forma determinante a nuestro paisaje en determinadas zonas y, en resumidas cuentas, también a nuestro patrimonio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A estas decisiones adoptadas en el pasado no se les puede dar marcha atrás, pero al menos, que en las futuras que se adopten podamos tener criterios suficientes para saber si lo que se está realizando es lo mejor para todos y todas, en definitiva, lo mejor para Málaga", ha concluido.