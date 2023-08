El PSOE defiende el sentido único de Carretera Carmona y ve un "capricho" de Sanz su eliminación

Cabrera afirma que el alcalde "no tiene modelo de ciudad" y tiene una visión "cortoplacista"

El concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha explicado este jueves que el sentido único para la Carretera de Carmona implantado en el verano de 2021 "no fue una medida aislada", sino que se enmarcaba en una estrategia de mejora de la movilidad en el Distrito Macarena, desviando tráfico hacia la Segunda Ronda, "que incluía, además, la peatonalización de la Cruz Roja y el traslado del carril bici a la calzada desde Barqueta a lo largo de toda la Ronda Histórica", así como "un impulso al transporte público, a la mejora de la movilidad peatonal y ciclista y a la reducción de emisiones de CO2".

"Eran propuestas emanadas, asimismo, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla (PMUS), que fue aprobado por el Pleno municipal", ha remarcado en una nota de prensa en la que critica la eliminación del sentido único de la circulación en esa vía, anunciado por el alcalde, José Luis Sanz, para finales de septiembre. "Es una medida que obedece a un capricho suyo y con la que desprecia los criterios técnicos".

En opinión de Cabrera, el sentido único formaba parte de una estrategia integral y "atendía al interés general de todo el Distrito Macarena". En este sentido, "tras el periodo lógico de adaptación ciudadana, dio buenos resultados aliviando tráfico de paso tanto en la Carretera de Carmona como en la Ronda Histórica a través de la alternativa de la Segunda Ronda y facilitando la circulación de los autobuses de Tussam".

"No es cierto que existiera un caos de tráfico, puesto que los conductores se fueron acostumbrando a las vías alternativas tras el periodo inicial de adaptación. Fue una medida, asimismo, basada en criterios técnicos, frente a la improvisación política de Sanz, que actúa a capricho según su ya conocido criterio del 'no me gusta'", ha añadido el concejal socialista.

En palabras de Cabrera, el problema es que "no tiene modelo de ciudad" y gobierna "a base de parches y con una visión cortoplacista". Parece que aún está en campaña electoral. Lo que está claro es que estamos ante una regresión de la movilidad sostenible en la ciudad", ha dicho Cabrera.

El PSOE recuerda que el PMUS prevé un conjunto de actuaciones orientadas a reducir de forma paulatina la presión de tráfico sobre las coronas centrales de la ciudad, permitiendo, junto con el Plan Respira, "también paralizado por Sanz", la implantación de estrategias de calmado de tráfico mediante la declaración como 'Calle 30' de la Ronda Histórica y el establecimiento de círculos concéntricos con distinto grado de protección sobre el Casco Antiguo.

"En suma, el sentido único se enmarcaba en una de las mayores transformaciones de la movilidad de los últimos años y que incluía la peatonalización de Cruz Roja, el calmado del tráfico y la reordenación de los carriles bici y espacios peatonales en la Ronda Histórica y la mejora de las líneas de Tussam", ha abundado Cabrera.

Los estudios llevados a cabo pusieron de manifiesto que el tramo de Ronda Histórica comprendido entre Resolana y la Carretera de Carmona era usado diariamente por cerca de 7.500 vehículos que empleaban esta zona como viario de paso para alcanzar destinos próximos a Kansas City o Santa Justa, introduciendo tráficos de paso y agitación en el entorno de una zona de alto valor patrimonial en el entorno del Casco Antiguo amurallado, cuya protección se reforzaba, abunda la nota de prensa.

Con la reordenación de la Carretera de Carmona y el doble sentido en la Segunda Ronda se habilitó un itinerario alternativo para los vehículos que deseaban llegar a la zona de Kansas City, a la vez que se limitaba el uso de la Carretera de Carmona en sentido Norte únicamente para el transporte público.

"Sólo la miopía cortoplacista de Sanz y su complejo de no ser alcalde sino de estar aún en campaña electoral explican que no haya tenido en cuenta todo este contexto de mejora de la movilidad y de caminar hacia una ciudad más sostenible y saludable y que siga gobernando desde la improvisación. No tiene modelo de ciudad", ha concluido el concejal socialista.