El PSOE se aleja del PNV por la Ley de Vivienda y crea un cisma en el partido: "Han pegado de soberbios"

El Gobierno ata con ERC y Bildu la ley de Vivienda, pero se aleja el PNV. En La Moncloa conceden que los abertzales suelen darles mayores facilidades. Los nacionalistas vascos amenazan con recurrir al Constitucional contra uno de los “hitos” de Pedro Sánchez. El presidente quiere convertir la Ley de Vivienda en un eje movilizador del electorado de izquierdas. Así lo hizo valer con su presencia en el Congreso, aunque fuese el precio de demoler la doctrina según la cual el presidente ni bota, ni aparece por el hemiciclo, excepto cuando las votaciones están en riesgo.

No era el caso y la luz verde al oficialmente llamado 'hito de la Legislatura' llego de Esquerra y sobre todo Bildu, pero se ha dejado Sánchez en el camino a un PNV que amaga con recurrir ante el Constitucional. En La Moncloa admiten serias discrepancias con un socio prioritario, pero lo cierto es que ministros socialistas conceden en privado la mayor facilidad para cerrar pactos con los abertzales, qué con los nacionalistas vascos. Para miembros del Gobierno, en ocasiones, hasta "han pegado de soberbios". La relación puede depender del recuento el 28-M.

Este jueves COPE contaba que La Moncloa pone por delante los logros legislativos, pero dirigentes del PSOE admiten a COPE que "la normalización de los proetarras ha ido demasiado rápido". En La Moncloa están decididos a hacer del ladrillo un asidero electoral y los anuncios seguirán amontonándose de aquí al 28-M. Un próximo Consejo de Ministros va a aprobar la cesión de suelo del Ministerio de Defensa para la construcción de los últimos 20.000 pisos prometidos por Pedro Sánchez. Es la banda sonora interna y el presidente empuña la Ley de Vivienda.

El aviso de Page

Desde dentro del PSOE han mostrado públicamente que no se sienten cómodos con estos pactos con Bildu. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mostró su distanciamiento con Pedro Sánchez cuando en 'Herrera en COPE' habló sobre esta ley: "No me agrada nada, es muy difícil que venga algo en positivo. No me resulta nada cómodo porque estamos naturalizando que estén en el ambiente político y son grupos que lo que buscan es dinamitar al Estado, unas veces atacándolo y otras saliéndose con la suya".