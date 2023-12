El PSOE afirma que "no está para bajadas generalizadas" un Ayuntamiento "al que sólo les importan las golden visas"

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha anunciado el 'no' de su grupo a las cuentas municipales de 2024 porque "no está para bajadas generalizadas impositivas" un Consistorio "al que sólo les importan las golden visas".

Enma López ha afirmado que, a pesar de la mayoría absoluta, "sin necesitar a un grupo de tránsfugas o a la ultraderecha", el PP ha conseguido sorprenderles con este presupuesto, "el más pobre y con menos ambición de los últimos cinco años". Son unas cuentas "que no convencen a nadie" y que se basan en "la ley del más fuerte".

"¿En qué va a mejorar la vida de los madrileños después de este presupuesto? En muy poco", ha declarado López, que ha puesto de ejemplo la reducción del IBI, "una bajada muy pequeña", que "en muchísimos casos supone que van a recibir una bajada de 21 euros al año". Para el PSOE, no es más que una propuesta "regresiva y humo", unido a que no ha sido aprobado el IBI Social.

En cuanto a la "medida estrella, la rebaja del copago a los mayores de 90 años, sólo beneficia a 16.000 personas en una ciudad de 3,5 millones de habitantes y con un coste de 2 millones de euros en un presupuesto de más de 7.000". "Les ha quedado un poquito cutre", ha criticado.

LA A-5 REAPARECE "COMO POR PARTE DE MAGIA"

Tampoco ha olvidado que no incluye una partida para desmontaje del Scalextric de Vallecas y en cuanto al soterramiento de la A-5 "que guardaron en el cajón porque lo declararon inviable pero, por arte de magia, vuelva a ser viable y vuelve a estar en los presupuestos".

"Hemos echado cuentas. La obra tiene más o menos unos 500 millones de euros, o sea, que a este ritmo tardarán ustedes, en caso de que lo hagan, aproximadamente unos 70 años en hacerlo", ha calculado la socialista.

En cuanto a las aportaciones, "el Gobierno central de Pedro Sánchez, aporta 2.181 millones, un 20 por ciento. ¿Qué hace la buenísima Isabel Díaz Ayuso? Baja la aportación a este Ayuntamiento un 17 por ciento y nos da unos escasos 124 millones de euros", ha señalado, sin olvidar las gestiones impropias a las que hace frente Cibeles por un valor aproximado de mil millones de euros. El 85 por ciento de ellas vienen de competencias regionales.

Enma López se ha referido asimismo a los fondos europeos. ¿Se acuerda cuando se fue de excursión el alcalde a Bruselas a quejarse de que Pedro Sánchez le hacía no sé qué con los fondos europeos, que había maltrato? Las cifras nos dicen que este Ayuntamiento ha recibido 338 millones de euros en fondos europeos y, en concreto, la EMT es el tercer organismo en todo el Estado que más fondos ha recibido. Es una curiosa manera de maltratar", ha ironizado.

"UN POQUITO DE ASFALTO Y MUCHA TALA"

"Si no hubiera habido fondos europeos, ¿qué gestión hubieran hecho, de qué presumirían? Porque si su gestión es pobre, sin fondos europeos sería nula", ha lanzado al PP, como mucho "un poquito de asfalto y mucha tala, que eso se les da muy bien".

La socialista, por otro lado, ha defendido que Madrid es una ciudad solidaria, no así su alcalde porque "ha recortado la ayuda a CEAR, a Acnur, a ONU Refugiados, incluso a Unicef".

"Ese ayuntamiento, señor Almeida, les cierra las puertas. Ya sabemos que a ustedes solamente les importa el lujo, las golden visas, a gente a la que le viene fenomenal esa bajada del IBI, porque para ellos sí que no es de cuatro euros, ellos seguramente estarán más por los 400. Pero los que sufren, a los que les cuesta llegar a fin de mes, para esos no miran", ha reprochado.

MADRID, "LA NUEVA VENECIA CASTIZA"

Unido a que el PP "niega una realidad que es la emergencia climática". "No son conscientes de que en esta ciudad cada vez lloverá más y lloverá de forma más torrencial. No sé si es que no quieren verlo o es que quieren convertir a Madrid en la nueva Venecia castiza", ha advertido.

"Nuestros barrios necesitan colegios, necesitan escuelas infantiles, necesitan petonalizaciones, necesitan entornos escolares seguros, necesitan sombras, necesitan fuentes y aquí no hay. Los nuevos desarrollos necesitan equipamientos y están huérfanos de este Ayuntamiento", ha enumerado.

Precisamente por eso, los socialistas creen que este Ayuntamiento "no está para bajadas generalizadas de impuestos, no está para perder 40 millones de euros tanto en IBI como en ICIO, beneficiando a quien no lo necesita con la cantidad de carencias que se tienen".