PSOE-A reprocha a la Oficina Andaluza Antifraude un "talante paternalista o proteccionista con dirigentes del PP"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha expresado este miércoles la "preocupación" que, según ha advertido, existe en su partido "por el talante paternalista o proteccionista" de la Oficina Andaluza Antifraude "con los dirigentes del PP".

Así lo ha apuntado la portavoz parlamentaria socialista en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha lamentado que, "cada vez" que el PSOE "denuncia un comportamiento" que, en su opinión, puede ser constitutivo de fraude, "lo que hace la Oficina es reprocharlo duramente en sus resoluciones, pero luego no lo sanciona", y "no este es el objetivo con el que nació" dicho organismo, según ha opinado.

Al respecto, y tras apostillar que están ya "acostumbrados" los socialistas de que sean los 'populares' los que difundan las resoluciones de la Oficina Antifraude pese a no ser los denunciantes, ha aludido al caso del director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, del que, tras una denuncia del PSOE-A, dicho organismo sostuvo que "había infringido gravemente la Ley de Incompatibilidades" de altos cargos de la Junta, pero "no se le sancionó".

"Es decir, que puede darse ayudas a sí mismo, a la empresa de la que venía, que luego le damos un rapapolvo desde la Oficina Antifraude y puede seguir de director de Pesca", ha criticado Ángeles Férriz, quien tras ello se ha referido a la última resolución adoptada por el mismo organismo en relación al caso del audio enviado por el parlamentario y presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, en el que supuestamente adelantaba a un tercero las bases de convocatoria de empleo "para la Gerencia del Consorcio de Transportes Metropolitano de Jaén" sin que hubieran estado aún publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Ante este caso, la portavoz socialista ha advertido de que la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, dice que "por corrupción se entiende la conculcación de los principios de igualdad mérito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisión de los puestos de trabajo en el sector público andaluz, incluidas las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía", y ha sostenido que el caso que implicaría al presidente del PP de Jaén encajaría con esa definición de corrupción.

Pese a ello, la portavoz socialista ha criticado que la Oficina Antifraude se ha dedicado a "reprochar la filtración" al parlamentario 'popular', pero "archiva la denuncia" socialista "porque dice que el fraude no se llegó a consumar".

"No se llegó a consumar porque la persona a la que se le dieron las bases por anticipado no se presentó a la plaza", ha replicado a ese argumento Ángeles Férriz, quien en esa línea ha sostenido que "el fraude no se comete porque la persona no se presenta a la plaza, no porque Erik Domínguez no le facilitara unas bases que no eran públicas, que alguien de la Junta le pasó al presidente del PP de Jaén".

La representante socialista ha criticado además que, tras conocerse la decisión de la Oficina Antifraude de archivar la denuncia del PSOE, el presidente del PP de Jaén saliera "sacando pecho, cuando lo que ha hecho" dicho organismo vinculado al Parlamento andaluz es "sacarle los colores, aunque no lo sancione", diciendo que "el adelanto y filtración de convocatoria de procedimientos de provisión de puestos de forma previa a su publicación" es un comportamiento que merece un "absoluto reproche".

Así las cosas, la portavoz del Grupo Socialista ha concluido reafirmándose en la idea de que Erik Domínguez tiene una clara responsabilidad política" en este caso y "debería dimitir", según ha finalizado.