Protección Civil recomienda cautela el sábado ante las probables lluvias y tormentas

Protección Civil recomienda adoptar medidas de precaución para el fin de semana -sobre todo el sábado- ante lluvias intensas y fuertes tormentas que se prevé puedan registrarse en varios puntos de la península y las islas Baleares, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



De acuerdo con la Aemet, se prevén lluvias más intensas el sábado en puntos de Huesca, Lleida, Girona, Tarragona y Castellón, donde podrían acumularse entre30-40 litros por metro cuadrado en una hora.



No obstante, también pueden producirse lluvias en otras del área pirenaica, el valle del Ebro y la sierra de Madrid y de Guadalajara, actividad tormentosa que podría ir acompañada de granizo.



A pesar de estas precipitaciones, la sequedad del suelo incrementa el riesgo de incendios forestales que sigue presente en gran parte del país.



Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda, ante las lluvias, disminuir la velocidad en carretera, no detenerse donde discurra gran cantidad de agua y viajar, preferentemente en ese momento, por carreteras principales o autopistas.



Con lluvia intensa o tormenta súbita y ante el riesgo de inundación, aconseja no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados o intentar salvar el vehículo, así como tomar muy en cuenta dónde se aparca, ante el rápido ascenso del nivel de las aguas.



Conforme a las recomendaciones de Protección Civil, en el campo hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona.



Ante el riesgo de tormentas, buscar protección en el interior de inmuebles y evitar las corrientes de aire; en el campo permanecer en lugares elevados, no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.



Para evitar los incendios forestales, no arrojar cigarrillos, basura y, especialmente, botellas de vidrio que hacen el efecto lupa con el sol.



Protección Civil pide prestar atención a las normas de las comunidades autónomas sobre los periodos autorizados para la quema de rastrojos y recuerda que está prohibido encender fuegos u hogueras en el campo.



Ante la aparición de fenómenos meteorológicos de difícil pronóstico, aconsejan estar informados en todo momento de la posible evolución de los cambios mediante los canales oficiales.