La propuesta de un director de instituto para evitar brotes en los centros: “Sin recursos no hacemos nada"

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha sido muy clara esta semana: los centros educativos abrirán el próximo mes de septiembre, aunque los positivos por COVID-19 aumenten. El problema es que estas afirmaciones de la titular de la cartera no van acompañadas de un plan de acción por parte de las comunidades autónomas cuando apenas queda un mes para el inicio de curso. Este mes de agosto Pedro Sánchez tratará de solventar el problema con una conferencia de presidentes.

Mientras tanto, los centros trabajan a destajo para acondicionar las aulas y garantizar la seguridad de alumnos, profesores y personal administrativo. Es el caso de Nicolás Montero, director del instituto 'Fernando Aguilar' de Cádiz. En un año normal, ya estaría de vacaciones. Este año tiene que permanecer al pie del cañón para que todo esté a punto en septiembre, con la reapertura del centro.

“Toca un mes de agosto intenso porque desde que se abrieron los centros educativo el 18 de mayo para gestiones de secretaría, medidas de limpieza, pintado del centro o tareas de desinfección, en agosto estamos instalando la cartelería específica en las aulas, los aforos, medidas de seguridad, protocolos y terminar de colocar las aulas de la mejor manera posible intentado favorecer el distanciamiento entre pupitres de 1,5 metros...” explica Nicolás Montero en declaraciones a COPE.es.

Asi se adapta este instituto a la "nueva normalidad"

A lo largo del verano, el 'Fernando Aguilar' adapta su realidad a las circunstancias. Un plan que, tal y como ha precisado su director, va en dos direcciones, que es un plan frente al coronavirus y otro consistente en una estrategia digital: “El plan contra el COVID-19 va en la línea de garantizar el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Hemos creado nuevos accesos al centro para que los alumnos entren y salgan por puertas diferentes y de manera escalonada. A la hora del recreo, los chicos saldrán por sectores. Cada curso de la ESO estarán por un lado, los de Bachillerato por otro... Tenemos patios grandes, lo que nos permite hacer este reparto para sectorizar los recreos”.

La distancia entre pupitres de 1,5 metros, el uso de mascarillas obligatorias o potenciar los protocolos de higiene, limpieza de material o la ventilación en las clases se dan por hecho. Incluso han diseñado un plan de desayunos para los alumnos de la ESO: “Los alumnos podrán desayunar en las aulas para que puedan salir al patio durante el recreo ya desayunados y con la mascarilla puesta”.

Un plan de acción muy trabajo pero que, lamenta Nicolás Montero, se están realizando con los recursos del centro, sin ayuda de la administración: “La Consejería de Educación nos han mandado orientaciones documentales, lo cual se agradece, pero son insuficientes si no van acompañadas de recursos materiales y humanos. Son difíciles de ejecutar cuando el número de profesores es el mismo de siempre, la ratio de alumnos por clase es la misma y los recursos económicos y materiales son las mismas”.

La propuesta de Nico Montero para evitar rebrotes

Sobre el inicio del curso escolar que se avecina, el director del centro gaditano considera que el curso comenzará de manera presencial, y a partir de ahí ya se verá cómo se evolucionará el virus: “Queremos que las clases sean presenciales, pero las espaldas tenemos que tenerlas cubiertas. Por eso, estamos creando grupos entre los alumnos de diferentes niveles educativos para que en caso de rebrotes solo sea un sector del centro el que tenga que estar en cuarenta y no al completo. También he solicitado a la Delegación de Cádiz la propuesta de que nos permitan combinar el modelo presencial con el telemático, ante la imposibilidad de respetar las ratios. Por eso, he propuesto que la mitad de los alumnos vengan a clase una semana y la otra mitad las siga vía telemática por streaming desde sus casas”, comenta.

En cualquier caso, si se confina nuevamente a la población y las clases deberán darse de manera virtual, Montero demanda más formación para docentes y alumnos: “Hay alumnos con carencias y profesores que utilizan su ordenador compartido con sus hijos, así es muy difícil”, advierte.