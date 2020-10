El procesado por el crimen de La Laguna, culpable de quemar a su expareja

El Jurado que ha juzgado esta semana la muerte de Marisol, la mujer que falleció abrasada dentro de su coche el 16 de enero de 2019 en La Laguna (Tenerife), ha declarado a su expareja, Juan Carlos A.B., culpable de haberla asesinado rociándola con gasolina y prendiéndole fuego.

En un veredicto aprobado por unanimidad, el tribunal ha determinado que Marisol no murió como consecuencia de un accidente de tráfico que provocó que el coche se incendiara, como sostenía la defensa, sino que el procesado la mató con alevosía y ensañamiento y cometió además un delito de daños (la destrucción del vehículo) y otro de maltrato animal (murió también la mascota de la víctima)

Tras escuchar estos cargos, las acusaciones han pedido a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que condene Juan Carlos A.B. a 28 años de cárcel: 25 años por asesinato, dos años por los daños y un año adicional por la muerte del perro.

El Jurado ha concluido que el acusado roció a Marisol con gasolina mediante una acción sorpresiva y le prendió fuego causando su muerte, que se produjo por la inhalación de humo y las quemaduras en su cuerpo, que acabó "calcinado" dentro del vehículo.

Los miembros del tribunal dan por acreditado, además, que Juan Carlos A.B era consciente de que al utilizar gasolina provocaba no solo la muerte de Marisol, sino que incrementaba "sensiblemente" el sufrimiento y el dolor de la víctima.

El veredicto estima, asimismo, que el procesado mató a Marisol al no consentir que, como mujer, pudiese llevar una vida independiente, porque "no aceptaba perder el control sobre ella ni que pudiera ser feliz junto a otra persona que no fuera él".

En relación a los daños materiales del vehículo, el Jurado considera que el incendio intencionado provocó la destrucción del turismo en el que ambos circulaban, que tenía un valor estimado de 6.500 euros.

Con respecto al delito de maltrato animal, el jurado entiende que el incendio provocó la muerte del perro de la mujer, que se encontraba en la parte trasera del vehículo.

En este sentido, el tribunal ha apreciado que Juan Carlos A.B era consciente de la presencia del perro, así como del riesgo de que su actuación implicaba para la salud del animal, lo cual le resultó "indiferente".

Las acusaciones solicitan, asimismo, que el acusado indemnice a la madre de la víctima con 120.000 euros, además 6.500 por los daños del coche. También piden una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los hermanos.

La defensa, por su parte, ha solicitado la menor pena posible para cada uno de los cargos, y el juicio ha quedado visto para sentencia.