La Princesa Leonor cumple 16 años: su relación con Sofía y el día de 2023 que marcará el futuro de España

Leonor de Borbón y Ortíz es "la principal aprendiz de un colegio llamado España". A sus 16 años, la Princesa de Asturias se ha hecho un hueco entre los jóvenes españoles que cuando responden a la pregunta '¿Qué es un Rey para ti?' ya no solo hablan de Felipe VI, al que consideran "el faro que nos guía", sino que se refieren a doña Leonor como "la que aprende todos los valores" que representa el Monarca.

Así ve a la Princesa Leonor, Inés Infante del Colegio San Josep de Maó (Menorca)





Así la ven los escolares, los españoles del futuro, cuyo papel reivindicaba, precisamente, la heredera al trono en su discurso en la entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado 22 de octubre: "Tenemos mucho que aportar"

La Princesa de Asturias ha recordado que los #PremiosPrincesadeAsturias son una guía imprescindible para todos, en especial para los jóvenes:?



???“Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar.”?



??https://t.co/aTrAyeVkgcpic.twitter.com/gWN4Qf70Ja — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 22, 2021

Muy "segura", "madura" y con cambios evidentes en su físico

Hacía casi dos meses que no veíamos a la Princesa (desde el 31 de agosto cuando sus padres y su hermana la despidieron en la puerta del Aeropuerto de Barajas) por eso, cuando apareció en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias llamó la atención por la acertada elección del vestido, un diseño rosa fucsia corto cruzado, adornado por un nudo a la cadera al estilo 'wrap' de una firma española, que tanto la favorecía. Completaba el look con zapatos nude destalonados, ya con cierto tacón, que repetía.

Era la primera vez que la Princesa de Asturias -al igual que la Infanta Sofía- asistían al concierto. Para los ovetenses que esperaban en los alrededores del Palacio de Congresos Príncipe de Oviedo, Leonor eclipsaba, incluso, a su madre. Y ese no era el único comentario, los asturianos han visto a la Princesa cambiada en lo físico, "más mayor", "madura" y "muy segura".

”Está más segura, más madura, lo normal en una chica de 16 años y lo demuestra en todas las facetas, en una conversación con ella o en el discurso en la entrega de los Premios, va creciendo en todos los aspectos y eso es muy bueno” dice a cope.es el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vegaque, además, nos asegura que pese a la apariencia de timidez de la Princesa, no lo es en absoluto, “no es tímida, es comedida por su edad y por el papel institucional que representa y va a representar. No es tímida en absoluto, es una chica simpática, extrovertida, con ganas de relacionarse con la gente, preocupándose por todas las cosas, haciendo preguntas inteligentes sobre las distintas cuestiones que se podían plantear en un momento determinado, ya no es la niña de 13 años si no la adolescente de 16 y eso se nota”.

Luis Fernández-Vega destaca el aplomo que va adquiriendo la futura reina de España que se está preparando para muy bien de cara a un tiempo lejano en el horizonte, "ha ido madurando, cada vez se está preparando para su papel institucional, y tiene un crecimiento en todos los aspectos físico y psíquico, ya ha pronunciado varios discursos, en los Premios Princesa lo hizo con mucho aplomo y bien y creo que está evolucionando como una adolescente que se está formando para su papel".

¿Y cómo la ha visto la prensa? "Muy en su papel, absolutamente concentrada en hacer bien su labor en los Premios y radiante en su discurso, tras los nervios iniciales, con un inglés perfecto y unas palabras inspiradoras en una ceremonia asociada a la Monarquía desde hace décadas y que cada año nos presenta personalidades ejemplares y que contribuyen a un mundo mejor". Es el análisis deCarmen Labayen, jefa de Sociedad y Casa Real de COPE que ha visto crecer a la Princesa Leonor y está comprobando como cada vez que se enfrenta a un acto público "resiste bien la presión cuando es el centro de atención como es el caso de los Premios. En el Pueblo Ejemplar vimos a una Princesa más relajada, pero siempre consciente de cómo comportarse".



"Vivo en la casa de un Príncipe"

Desde que vino al mundo a la 1.46 de la madrugada del 31 de octubre de 2005, su Alteza Real, la Princesa Leonor, está acostumbrada a los focos. La hemos visto crecer y siempre ha destacado, desde muy niña, por su simpatía delante de las cámaras.

La Infanta Leonor mira a los cientos de periodistas que acudieron al acto de presentación de su hermana, la Infanta Sofía





[VEA AQUÍ FOTOGALERÍA: LOS 16 AÑOS DE LA PRINCESA LEONOR EN IMÁGENES]

Como integrante de la generación que tiene toda su vida grabada en vídeo, ella -con más motivo-, puede ver en cualquier buscador de Internet su presentación oficial al salir del hospital tras su nacimiento, su bautizo, su primer día de guardería, su primer día de colegio, el día de su Primera Comunión, de su Confirmación, puede verse en la ceremonia de entronización de su padre, Felipe VI, cuando este le impuso el Toisón de oro y, claro, sus primeras intervenciones públicas:

Hasta la hemos visto quemarse con la sopa durante una cena de una noche cualquiera en el Palacio de la Zarzuela.

Sus últimas imágenes nos llevan a Santa María del Puerto, Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021

La Princesa de Asturias se ha dirigido a los vecinos de Santa María del Puerto, #PuebloEjemplar de Asturias 2021:



???"Sois el ejemplo de que merece la pena seguir trabajando para que se revitalicen los pueblos y se cuide todo su potencial."



??https://t.co/eohiZC2Ea9pic.twitter.com/sfcSpSe1Hp — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 23, 2021

Y puede que este mismo domingo, día de su 16 cumpleaños, tengamos nuevas imágenes -bien fotografías, bien vídeo- ya que la Princesa se encuentra en casa celebrando su aniversario en familia al disfrutar de días feriados y sin clases por el oktober break.

Claro que no siempre ha comprendido por qué le hacían tantas fotos. Cuenta Carmen Enríquez en su libro “Felipe VI, la Monarquía renovada” que "don Felipe y doña Letizia le tuvieron que explicar, cuando era muy pequeña, que siempre le hacían tantas fotos porque sus abuelos eran los Reyes. Y cuando un compañero de clase le preguntó que 'por qué salía tanto en las revistas', ella le respondió 'porque vivo en la casa de un Príncipe'".

Sofía, más que una hermana, una cómplice

Dicen quienes cubren la información de la Casa Real que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, son más que hermanas, son confidentes, complices y no pueden vivir la una sin la otra. Así se entiende la pena en la cara de Sofía al separarse de su hermana cuando se marchó a Gales, refugiándose en su padre.





Se llevan poco más de año y medio y los Reyes han procurado por todos los medios que no hubiera trato diferencial entre una y otra. Es más como señala Carmen Enríquez en “Felipe VI, la Monarquía renovada”, don Felipe y doña Letizia "han hecho ver a Sofía que la condición de heredera de su hermana no es un privilegio, sino más bien lo contrario, ya que ese título supone que va a tener que asumir muchas más obligaciones y hacer frente a un montón de responsabilidades. No quieren que existan celos entre ellas".

Siempre están muy pendientes de ambas, aunque según ha notado el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, sus Majestades están dejando más espacio a la Princesa Leonor, "los Reyes siguen muy pendientes de ella como no puede ser de otra manera, pero la están dejando volar sola. Está en el colegio de Gales donde me contaba que comparte habitación con otras tres chicas y todo esto le hace vivir la vida real de una manera más intensa. Los Reyes están pendientes tanto de ella como de la Infanta Sofía, pero dejándola que vaya madurando poco a poco".

Como sus padres, Leonor está siempre pendiente de su hermana y siempre tiene un lugar especial para ella en sus discursos. Sofía apoya a Leonor en los actos públicos y la felicita cuando estos han concluido.

Vídeo completo de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2019. pic.twitter.com/PVn5ztbM7W — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 18, 2019

Salvo este curso, han ido siempre juntas al colegio; durante dos veranos han compartido campamento en Estados Unidos y salvo excepciones marcadas por protocolo, ambas participan de la misma manera en los actos oficiales. Son distintas y complementarias. Leonor es más tranquila y reflexiva como su padre; Sofía más inquieta y activa como su madre. En la altura, sin embargo, es al revés, Leonor está casi tan alta como su madre y Sofía va sumando centímetros, una diferencia que se nota cuando están juntas y que Leonor salva con los zapatos de tacón que luce últimamente.

Por encontrar un motivo de discusión entre ambas, Leonor es del Atlético de Madrid -como el Rey-, Sofía tiene el corazón blanco por el Real Madrid.

[FOTOGALERÍA: LA COMPLICIDAD DE LA PRINCESA LEONOR Y LA INFANTA SOFÍA]









Lejos de casa: el Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales

En febrero de este año, la Casa Real sorprendía con el anuncio de que la Princesa de Asturias se iría al Reino Unido a estudiar Bachillerato. Leonor había conseguido una plaza tras superar el proceso de selección en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales para cursar el Bachillerato Internacional y por la que los Reyes van a pagar 76.500 euros (67.000 libras).

La decisión de mandar a la Princesa a Gales ha supuesto un cambio en la educación de la heredera al trono que, hasta finalizar la primaria, había seguido los pasos de su padre estudiando en el colegio Nuestra Señora de los Rosales.

La Princesa de Asturias se despide de su madre, la Reina Letizia (CASA REAL)





Su marcha para empezar el curso a finales de agosto suponía dejar la protección paterna de la que había gozado hasta ese momento, incluso la pandemia la obligó a despedirse de don Felipe, doña Letizia y la Intanta Sofía a la entrada del aeropuerto. Así empezaba una nueva etapa lejos de casa que, sin duda, es el inicio de importantes pasos en su formación para ser reina, entre los que estarían, la instrucción militar.

El artículo 62 de la Constitución Española señala en su apartado i) que corresponde al Rey (a la Reina, en el caso de Leonor) “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”. A esto hay que añadir que la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar señala que "el Rey tiene el empleo militar de capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas Armadas" y que "el Príncipe de Asturias (en este caso la Princesa), podrá desarrollar la carrera militar y tener los empleos militares que, mediante real decreto, determine el Gobierno, que queda facultado para establecer un régimen propio y diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación y su condición de heredero de la Corona de España".





De momento, y respecto a la formación castrense de la Princesa Leonor, Zarzuela aún no se ha pronunciado. La decisión de cómo se llevará a cabo, es decir, la última palabra, como determina la Ley de la carrera militar, la tiene el Gobierno de la nación. Si hacemos paralelismo con la formación del Rey, podría pasar primero por la Academia General de Zaragozapara la instrucción en Tierra. Acudir después a la Escuela Naval de Marín -en Pontevedra-, incluso embarcar en el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano y convertirse en piloto de combate de la Fuerza Aérea en la Academia General del Aire.

El juramento a la Constitución y las elecciones de 2023

El 31 de octubre de 2023 es una fecha señalada ya en el calendario. Ese día Leonor de Borbón tendrá que asistir a un Pleno de las Cortes Generales (una sesión conjunta del Congreso y Senado) para jurar la Constitución al cumplir la mayoría de edad.

La Princesa de Asturias pronunciará las 29 palabras con las que jurará su lealtad a la forma de gobierno que los españoles decidieron en 1978 (como ya hizo su padre el 30 de enero de 1986):

"Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey".

El día en el que la Princesa Leonor cumpla 18 años, será una fecha que pasará a la historia, no solo por este acontecimiento, sino porque precisamente este acto solemne puede estar marcado por circunstancias políticas determinantes para el futuro de España: coincidiría con precampaña o campaña electoral de elecciones generales. Si no hay adelanto electoral, se habrán cumplido los cuatro años de la legislatura (las últimas elecciones se celebraron el 10 de noviembre de 2019), y se deberían celebrar comicios. Pero como para el acto de juramento no pueden estar las Cortes disueltas, o bien la legislatura se acorta (y las elecciones se producen con la antelación suficiente para que estén constituidas las nuevas Cámaras), o bien se alarga la actual legislatura hasta pasado ese día.

De nuevo, la pelota está en el tejado del Gobierno.

Leonor, algún día, se convertirá en reina

Leonor será reina en el momento adecuado, es una afirmación en la que coincide los analistas consultados por cope.es y por Luis Fernández-Vega, presidente de la Fundación Princesa de Asturias, "doña Leonor será reina en el momento adecuado, cuando el Rey lo considere y será dentro de muchos años, seguramente, pero será la reina que todos esperamos".

"Nadie tiene una bola de cristal" insiste la jefa de la información de Casa Real de COPE Carmen Labayen, "pero tal y como está la Constitución, un cambio de Monarquía a República exigiría una mayoría parlamentaria que hoy por hoy no existe y que es difícil que se produzca. Felipe VI lleva, por otra parte, un reinado intachable como jefe del Estado y como educador junto a la Reina Letizia de la Princesa Leonor que va dando todos los pasos, que como heredera le corresponden, y recibiendo una formación integral y adaptada al siglo XXI. Sin duda, estará preparada para llegar al trono cuando llegue su momento y ejercer la labor que le otorga la Constitución. Como símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, lo peor que tendrá que afrontar la hija mayor de los Reyes es, como ya antes su padre y su abuelo, el pulso independentista en Cataluña y el, a veces también coincidente, el de las fuerzas republicanas. También difícil para ella será el estar constantemente en el punto de mira y el peso de la responsabilidad de representar a un país ante sus ciudadanos y en el extranjero" .

Para Fernández-Vega, la Monarquía "es el símbolo de la unidad de España. En este momento, los países que tienen más progresión en todos los sentidos tienen monarquías".

"La Monarquía española no está en grave peligro porque el Rey Felipe está haciendo un excelente trabajo por su país y su gente, y también la Reina Letizia. Por eso, también creo que Leonor algún día se convertirá en reina después de su padre" afirma a cope.es el experto en casas reales europeas, Michael Begasse e insiste en que Leonor "es la hija del Rey, ningún hermano (menor) puede disputar su trono. ¡Y ya es hora de que una mujer esté en el trono borbónico! Ha llegado el momento de convertir a España en una monarquía moderna".