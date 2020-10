El PPC pone en duda que las elecciones catalanas se hagan el 14 de febrero

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado estar convencido de que “el 14 de febrero no se celebrarán elecciones, aunque hacer predicciones sobre la política catalana es destinarte a equivocarte”.

Pese a esta reflexión, Fernández piensa que no habrá comicios el 14-F por dos motivos. El primero es sanitario, “porque la situación de la pandemia no permitirá realizarlas”. El segundo, apunta Fernández, es político: “Junts per Catalunya hará todo lo posible para no convocarlas”, asegura . El presidente del PPC afirma que “Junts tuvo la posibilidad de convocarlas y nunca lo hizo”. Por eso piensa que “intentarán que los comicios sean cuanto más tarde mejor”.

COALICIÓN CON CIUDADANOS

El dirigente popular ha recordado las diferencias que les separan. “Ciudadanos y Partido Popular tenemos muchas diferencias en el programa. Tradicionalmente, Ciudadanos en Cataluña simpatiza más con el PSC y su concepto de la socialdemocracia, las votaciones conjuntas en el Parlament así lo demuestran”, ha explicado. “La aproximación excesiva de Ciudadanos al PSC dificulta una coalición con nosotros” ha asegurado. Sin embargo, Fernández admite que “no se puede descartar ningún escenario después de las elecciones”.

Alejandro Fernández piensa que “las próximas elecciones no serán plebiscitarias, como quieren los independentistas”. También ha cuestionado la estrategia ambigua de los socialistas catalanes: “El PSC quiere cometer otro error. Quiere volver a fiarse de quien no se puede fiar. El PSC ha decidido volver a unir su destino al de ERC. Eso es un suicido”.

Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España

Sobre la situación política y económica de Cataluña, el presidente del PPC ha lamentado que desde hace tiempo nadie esté gobernando la Comunidad. “Junts y Esquerra están en una lucha fratricida para ver quién controla el mundo independentista y, mientras tanto, Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España” ha explicado. En este sentido ha criticado las medidas adoptadas por el Govern para intentar controlar la pandemia: “Aquí, el gremio de la restauración está cerrado, se están hundiendo. En Italia, por ejemplo, pueden abrir hasta las seis de la tarde, una jornada reducida pero que permite acogerse a algo. Ellos, con esa medida, tienen menos contagios que aquí”. Fernández ha defendido también que Madrid ha mejorado su cifra de contagios sin necesidad de cerrar un sector vital. No ha querido valorar las decisiones sanitarias porque entiende que no le corresponde a él, pero si ha juzgado el plano económico: “Las medidas sanitarias, si no van acompañadas de compensaciones económicas, pueden acabar con la economía”.

Alejandro Fernández tambén se ha referido a la ley aprobada por el gobierno de PSOE y Podemos para limitar el precio de los alquileres. “Es una medida absurda” ha dicho. “El comunismo es así, todo buenas intenciones. Bajamos el precio del alquiler y la gente dejará de ser pobre y al final pasa todo lo contrario, que el propietario lo pone en venta antes de que te lo ocupen, que no te paguen o que te obliguen a poner un precio de alquiler que no te compense”. “Si alguien piensa que obligando a la gente a poner un precio de alquiler mejorará el mercado, se equivoca”, ha afirmado.