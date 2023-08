La Policía trata ya las muertes de Moratalaz como un caso de violencia de género

No figuran antecedentes por malos tratos ni había órdenes de alejamiento en vigor

La Policía Nacional trata ya como un caso mortal de violencia de género el hallazgo del matrimonio fallecido en su vivienda del madrileño distrito de Moratalaz, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El resultado de la autopsia ha determinado que se trata de dos muertes violentas y los detalles apuntan a que el hombre español, Antonio, de 62 años, habría matado a su mujer, Soledad, de 51, y luego se habría suicidado. De hecho, la víctima habría muerto horas antes de su supuesto asesino, tal y como se desprende también de la necropsia.

La Policía aún desconoce el arma o método analizado para el crimen, pero sí confirma que el hombre se suicidó con una pistola de bala cautiva, utilizada para sacrificar a animales, y que fue hallada junto al cadáver. No contaba con antecedentes por malos tratos ni violencia de género, ni había órdenes de alejamiento en vigor, han indicado las mismas fuentes.

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS CUERPOS

Algunos vecinos y una trabajadora de la limpieza habían detectado desde la primera hora de ayer un fuerte olor que trascendía de un hogar situado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 81. Además, la perra del matrimonio que vivía allí ladraba constantemente y nadie atendía a las llamadas.

Por eso, tras avisar al 112, hasta el lugar acudieron a las 14:15 horas del jueves primero agentes de la Policía Municipal y luego de la Nacional, que llamaron a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que acabaron derribando la puerta de la vivienda.

Dentro, encontraron dos cadáveres en diferentes estancias y en avanzado estado de descomposición. Sanitarios del Samur-Protección Civil solo han certificado que ambos estaban sin vida, sin manipular los cuerpos, indicó a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. El juez de guardia aprobó horas después el levantamiento de los cadáveres y el precinto de la vivienda por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.

En el piso trabajaron ayer agentes de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, quien se hace cargo de la investigación para determinar las causas de ambas muertes. De momento se desconocen si había antecedentes de malos tratos o de algún tipo, pero algunos vecinos hablan de desavenencias entre la pareja.

"Al hombre le saludaba y no respondía al saludo, así de cortante. Pero nunca he visto a la mujer ni he escuchado ni peleas ni nada", ha indicado a Europa Press Televisión Karina, una trabajadora de limpieza del edificio, que fue una de las personas que notó el olor nauseabundo que salía del piso de los fallecidos.