La Policía Nacional localiza a uno de los 12 fugitivos de la lista de delincuentes más buscados por el Reino Unido en España

En menos de 24 horas desde el inicio de una nueva edición de la Operación Most Wanted

Ha sido detenido en Málaga y le consta en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición por las autoridades del Reino Unido por tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal con sede en Liverpool

La Operación Most Wanted es un proyecto de la National Crime Agency (NCA) británica y la organización no gubernamental sin ánimo de lucro Crimestoppers, lanzada en 2006 para identificar a fugitivos buscados por la Policía británica por delitos graves en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a uno de los 12 fugitivos añadidos a la lista de delincuentes más buscados por el Reino Unido, en menos de 24 horas desde que se puso en marcha la nueva edición de la Operación Most Wanted. A Joshua Hendry le constaba en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición por las autoridades del Reino Unido por traficar con heroína y crack y por pertenencia a un grupo criminal con sede en Liverpool. La Operación Most Wanted es un proyecto de la National Crime Agency (NCA) británica y la organización no gubernamental sin ánimo de lucro Crimestoppers lanzado en 2006 para identificar a fugitivos buscados por la Policía británica, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico, asesinato, robos, y tráfico de armas en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España.

Fruto de la colaboración policial internacional mantenida con las fuerzas policiales de Reino Unido y en virtud de la campaña Crimestoppers lanzada por las autoridades de este Estado y el Ministerio del Interior de España, el pasado miércoles día 19 de enero, se presentaba la identidad de este individuo como uno de los fugitivos más buscados por las autoridades británicas.

Tras recibir la lista de los fugitivos más buscados por el Reino Unido en España, los agentes identificaron a uno de estos hombres en la localidad San Pedro de Alcántara en Marbella, en la provincia de Málaga.

Los investigadores se encontraban efectuando la comprobación de las informaciones recibidas cuando observaron a un hombre que se encontraba paseando a un perro y cuyas características físicas coincidían con el buscado. Tras varias comprobaciones, los agentes arrestaron al fugitivo.

Operación Most Wanted

La Operación Most Wanted es un proyecto de la National Crime Agency (NCA) británica y la organización no gubernamental sin ánimo de lucro Crimestoppers lanzado en 2006 y que cuenta con la colaboración, en España, de la Secretaría de Estado de Estado de Seguridad y la embajada del Reino Unido en Madrid. Esta operación cuenta con la colaboración de la Policía Nacional para identificar a fugitivos buscados por la Policía británica por delitos graves en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España. De los 95 fugitivos en busca y captura incluidos en su listado de más buscados que podrían haberse escondido en España, 86 ya han sido localizados y detenidos en los últimos años.

El Ministerio del Interior y la National Crime Agency (NCA) británica solicitaron el pasado miércoles 19 de enero la colaboración ciudadana para localizar a doce nuevos fugitivos añadidos a la lista de delincuentes más buscados por el Reino Unido por su implicación en delitos de asesinato, narcotráfico, tráfico de armas y agresiones graves, entre otros.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes en el siguiente enlace: http://prensa.policia.es/fugitivomalaga.rar

