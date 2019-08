La polémica advertencia del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch en torno al Open Arms: "Todo es mentira"

Ha sido una de las noticias del día. Los 27 menores no acompañados que están entre los 134 migrantes rescatados a bordo del Open Arms llegaron ya al muelle del puerto de Lampedusa (Italia) a bordo de dos lanchas de la Guardia Costera y la Guardia de Finanzas italianas y pisaron tierra firme después de 16 días en el barco humanitario español. Los menores habían sido transferidos a las lanchas desde el Open Arms después de que el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, autorizara su desembarco pese a declarar no estar de acuerdo con la medida. Una noticia que se ha conocido después de que horas antes el barco humanitario declarara la situación como “estado de necesidad" después de 16 días sin poder desembarcar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

Sin embargo, en nuestro país la unanimidad a la hora de abordar el problema y el drama de la inmigración brillan por su ausencia. En esta ocasión, ha sido el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch quien ha mostrado su disconformidad con las decisiones tomadas en las últimas horas. En su cuenta oficial de Twitter, el también escritor ha afirmado que los 134 migrantes rescatados no viven una situación dramática: “Da igual menores o no, es todo mentira. No son menores. No son refugiados. No son náufragos. No vienen de guerras. No son los más pobres. No pasaban hambre. No pagarán nuestras pensiones. No vienen a integrarse. La ONoGubernamental es gubernamental. Resumen: todo mentira."

Las declaraciones realizadas por el eurodiputado de Vox no han sido bien acogidas en las redes sociales, que acusan al político, entre otras cosas, de mostrar una posición xenófoba.

En cualquier caso, la posición de Tertsch no es la de un verso suelto dentro de la formación que dirige Santiago Abascal. Durante estos días, Vox ha sido muy crítico con la decisión de Pedro Sánchez de ofrecerse para acoger migrantes del Open Arms. También a través de Twitter, algunos dirigentes escribían que “como era de prever y después del falso teatro de siempre, Sánchez se rinde a las instrucciones de Soros y las élites globalistas. No permitiremos que España forme parte de un modelo migratorio basado en el sustento de visitantes de nula integración con nuestros impuestos”.