Podemos tensiona el Gobierno oponiéndose al envío de tropas al Este y otras noticias que debes conocer

Podemos tensiona una vez más el Gobierno oponiéndose al envío de tropas al Este





Varios cargos de Unidas Podemos han calificado de "temerario" y un "error" alentar con despliegue militar la "escalda bélica" en Ucrania por defender los intereses y "bravuconadas" de Estados Unidos, en plena crisis entre Rusia y Ucrania. Una reacción que se produce después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya avanzado que España adelanta a la próxima semana el envío previsto de la fragata 'Blas de Lezo' de la Armada dentro de una misión de la OTAN y la opción del despliegue de cazas del Ejército del Aire por primera vez en Bulgaria.





¿Por qué Rusia quiere atacar Ucrania? Estas son las claves para entender el conflicto





La tensión en la frontera de Ucrania no deja de aumentar y Rusia continúa con su amenaza de invadir el país vecino. Putin mantiene la presión militar en la frontera, donde ya cuenta con más de 100.000 soldados, una cifra que se podría "duplicar" en "poco tiempo", según apuntan desde Washington. Un despliegue que arrancó a principios de 2021, pero que tiene su origen años atrás.





García Adanero, sobre el ataque al alcalde de Tudela: "Hace unos años, le habrían puesto una bomba"

Carlos García Adanero, diputado de Unión del Pueblo Navarro-Navarra Suma, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para valorar el ataque sufrido por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, tras aparecer señalado en unas pintadas y verter ácido en su vehículo: "Es evidente, ha habido carteles con la firma de Bildu en los que aparecía su cara. Una cosa no ha cambiado, Alejandro Toquero, además de defender los intereses de su ciudad, defiende a una Navarra con una comunidad foral diferenciada de toda España", aclara García Adanero.





¿Y los expertos? España volvió a obviar el criterio científico con el uso de mascarillas en exteriores

EFE/ Javier Lizón





Inmersos en la sexta ola y aún a la espera de confirmar, a la espera de que salgan los datos de covid-19 del Ministerio de Sanidad, si finalmente hemos llegado al pico de esta curva, España aún mantiene ciertas restricciones en varias comunidades autónomas. Desde los pasaportes covid hasta la limitación de personas en las reuniones sociales, como podría ser el caso de Cataluña. No obstante, la más destacable a nivel nacional y que se perfila así como la única norma común entre todas las comunidades es el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Así lo decidió el Gobierno a finales de diciembre del año pasado.





Tras la huelga de juguetes o la nata 'fake' de roscón, Consumo señala una nueva amenaza: el táper de plástico





Mal. Lo haces mal. Todo muy mal. Juegas mal, comes mal, educas mal a tus hijos. Pero no te preocupes. Alberto Garzón, ministro de Consumo, dispone de 60 millones de euros para que puedas pasar por un proceso severo de reeducación. Está claro que no eres un ciudadano a la altura de lo que los nuevos estándares sociales demandan y es por ello por lo que Garzón y su equipo ponen a tu disposición todas las guías y recomendaciones que puedas imaginar para favorecer tu deconstrucción sostenible. Y si las guías no te ayudan a cambiar de opinión, siempre se puede legislar.