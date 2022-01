Tras la huelga de juguetes o la nata 'fake' de roscón, Consumo señala una nueva amenaza: el táper de plástico

Mal. Lo haces mal. Todo muy mal. Juegas mal, comes mal, educas mal a tus hijos. Pero no te preocupes. Alberto Garzón, ministro de Consumo, dispone de 60 millones de euros para que puedas pasar por un proceso severo de reeducación. Está claro que no eres un ciudadano a la altura de lo que los nuevos estándares sociales demandan y es por ello por lo que Garzón y su equipo ponen a tu disposición todas las guías y recomendaciones que puedas imaginar para favorecer tu deconstrucción sostenible. Y si las guías no te ayudan a cambiar de opinión, siempre se puede legislar.

Los juguetes, los roscones... y ahora el táper

La propia existencia del ministerio de Consumo es más que discutida, al tratarse de una serie de competencias que no hace tanto se encontraban repartidas entre varios ministerios. Pero está claro que el ala 'morada' del Gobierno tiene que mantener su cuota de poder y sobre todo, avanzar en su agenda de transformación social todo lo que Sánchez les deje, que no es poco.

??? Los juguetes convocan una #HuelgaDeJuguetes simbólica de una hora para reclamar su derecho a jugar con el 100 % de los niños y niñas, no solo con el 50 %.



?? Descubre cómo apoyar la campaña en https://t.co/8OaOHtofX4pic.twitter.com/JUBLgMkdbo — Ministerio de Consumo (@consumogob) December 9, 2021





Desde Consumo se conocen sobre todo polémicas (la carne en el centro de todo) y guías o recomendaciones de lo más variadas. Tenemos, por ejemplo, frutas y verduras de temporada que se publican en sus redes sociales, una guía de recetas de "comida rápida, barata y saludable" o las más sonadas de las Navidades: una huelga de juguetes para luchar contra el sexismo inherente a los colores rosa y azul o el inaudito descubrimiento de que muchas de las marcas de supermercado que venden roscones de Reyes no tienen nata-nata, y sí una conjunción de grasas y aceites que hacen las veces de relleno.

Siguiendo la premisa de "comes mal", algo que podría estar grabado (en materiales reutilizables) en las puertas del ministerio, le ha llegado la hora al táper de plástico. Ese, el que tiene en casa, el barato, el que si se cae al suelo no se rompe en mil pedazos. Desde Consumo han hecho otro gran descubrimiento y han querido compartirlo (previo pago de la correspondiente campaña) con todos los españoles.

Como en casa no se come en ninguna parte... ??



Pero si tienes que hacerlo en la oficina o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper ?? pic.twitter.com/IL7grneHqy — Ministerio de Consumo (@consumogob) January 19, 2022





"Como en casa no se come en ninguna parte", bueno, no empieza mal. Estamos de acuerdo, aunque no todo el mundo se pueda permitir compaginar su vida laboral con sus compromisos familiares. "Si tienes que hacerlo [comer, no se confundan] en la oficina o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper", obviando que en español la forma plural es táperes, pero esto es el ministerio de Consumo, no la RAE.





La campaña de Consumo busca motivar a que los españoles sean más conscientes de sus elecciones a la hora de transportar la comida de una forma u otra, incluso pretende que valoremos posibles riesgos para nuestra salud. Una información que, cabe preguntarse, quizá no haya que transmitir a una sociedad a la que se ve como menores de edad permanentes que necesitan la iluminación, que no ayuda, de un Gobierno que nos va a hacer mejores personas. Eso es todo, cambiar de opinión, para tener su opinión.