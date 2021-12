Podemos pide al Congreso aprobar una iniciativa de apoyo al Gobierno de Perú

Unidas Podemos pedirá al Congreso de los Diputados que apoye una iniciativa que insta a respaldar al Gobierno de izquierdas de Perú presidido por José Pedro Castillo así como a respetar la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas y confía en que será aprobada con los votos del PSOE y de los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La iniciativa podría debatirse en la próxima Comisión de Exteriores del Congreso y se produce después de la polémica suscitada por la comparecencia de la presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alva, y del presidente de la comisión de Exteriores en Perú, Ernesto Bustamente, en la Cámara Baja hace unas semanas.

La proposición no de ley también pide al Ejecutivo español emprender todas las acciones políticas y diplomáticas para apoyar la institucionalidad democrática en Perú y para seguir impulsando las relaciones bilaterales con el fin de promover el respeto por la democracia, la paz y la justicia.

Sin embargo la propuesta ha sido criticada por el presidente de la Comisión de Exteriores en Perú que ha acusado al diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, de agraviar a la presidenta del Congreso de Perú durante su comparecencia en la Cámara Baja española cuando realizó una visita institucional en el marco de la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se celebró en Madrid.

La alta mandataria peruana intervino con una delegación de su país en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y según fuentes de la Podemos, del PSOE, y de JxCAT la intervención de la delegación peruana sorprendió por su tono "exaltado" y por "deslegitimar" a algunos ministros del Gobierno de Castillo.

Diputados de estos partidos presentes en la reunión han señalado a EFE que María del Carmen Alva vinculó la mala situación económica del país a las políticas de los últimos gobiernos peruanos compuestos por "terroristas y delincuentes" y alertó de que el Ejecutivo podría estar preparando un "autogolpe" de Estado ya que el presidente se reúne frecuentemente "con las Fuerzas Armadas".

"Se escucharon frases como que el Ejecutivo peruano quiere cerrar el Legislativo... o que era un Gobierno de incultos", afirman a EFE fuentes de la formación morada mientras desde JxCAT también destacan que hubo "expresiones que se utilizaron, que no eran las más adecuadas".

La diputada del PSOE Noemí Villagrasa fue más allá al señalar en un audio, al que ha tenido acceso EFE que "nos sentimos muy violentos con el tono que traía la presidenta del Congreso de Perú".

Lo cierto es que otras fuentes de Vox han respaldado la intervención de Alva y de Bustamante y han recalcado que ambas intervenciones fueron "cordiales, ciertas y educadas, tanto en el tono como en la forma".

"La presidenta hizo una introducción de los lazos que les unen con España y dijo que todas las formaciones políticas eramos bienvenidas como amigos al Congreso del Perú", han señalado desde Vox, que también reconocen que Alva incidió en que "a pesar de que algunos ministros no le gustaba por antecedentes delictivos o corruptos o por asociación con grupos terroristas, aún así habían votado a favor para que hubiese gobernabilidad" en el país.

"Personalmente al terminar la reunión pedí disculpas a la delegación por lo ocurrido y sugerí que presentaran una protesta formal", señalan a EFE las mismas fuentes de Vox que recuerdan que tanto el viceministro de relaciones exteriores del Perú como el encargado de la embajada en Madrid presente en la reunión respaldaron lo dicho por la presidenta Alva.

Sin embargo, durante el debate el diputado de Podemos Antón Gómez Reino le dijo a la presidenta de la Cámara peruana que no le tratara como si fuera su amigo y mantuviera las formas de respeto institucional lo que provocó que el presidente de la Comisión de Exteriores en Perú, Ernesto Bustamante, remitiera ayer una protesta formal ante el supuesto "maltrato e intromisión en asuntos internos" de este diputado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bustamante señala en su escrito dirigido al presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso español que Gómez Reino tuvo una intervención "grosera y ruda", que supuso un "agravio inaceptable" y recrimina que no le llamaran la atención.

Además niega que la alta representante de la Cámara peruana hiciera un discurso que deslegitimara al Ejecutivo de su país.

"Fue a explicar la tensa situación política interna de nuestro país para beneficio y conocimiento de los colegas españoles presentes. Si el diputado Gómez Reino tiene problemas de audición o de comprensión de lenguaje, ello no lo autoriza a mentir", señala el escrito, que será contestado como "acuse de recibo" por la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, según fuentes cercanas a la misma.

No obstante, en este mismo oficio el congresista peruano también expresa su preocupación por la proposición no de ley que podría aprobarse en la Cámara Baja española y que en su opinión pretende "tratar la República del Perú cual si fuese una colonia y no una nación soberana e independiente".

"De aprobarse esta transgresión al derecho internacional y las normas de buen comportamiento entre países amigos, verá usted que -además de dañarse seriamente las relaciones entre los parlamentos de España y Perú- quizá en el Perú corresponda luego a los peruanos pronunciarnos mediáticamente sobre temas como Cataluña, el País Vasco, la Realeza en España o hasta Gibraltar", concluye el texto firmado por Bustamante y dirigido al presidente de la Comisión de Exteriores, Pau Marí-Klose.