Podemos-IU acusa a Sanz de un "boicot silencioso" a la ROSS para que "termine muriendo de inanición"

El portavoz adjunto del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha rechazado este jueves el "boicot silencioso" del gobierno municipal de José Luis Sanz contra la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) con el objetivo de que "termine muriendo de inanición".

El edil ha señalado en una nota de prensa que "la situación que sufre la orquesta es una muestra más de la incapacidad política del PP para gestionar la cultura en la ciudad, una materia a la que no conceden ni la más mínima importancia en su visión de Sevilla".

Según ha explicado Sánchez, la ROSS atraviesa un momento "muy delicado" como resultado de, entre otras cuestiones, la marcha del antiguo gerente --sin que aún se haya incorporado a nadie para asumir este cargo--; la "parálisis" del Consejo de Administración "al no renovarse el mismo como corresponde tras la conformación de la nueva corporación municipal"; y al "inexistente" Consejo de Dirección de la empresa, del que "aún no se conoce ni la fecha de una próxima reunión".

"La situación es lamentable", ha recalcado el edil de la confluencia, que ha instado al Gobierno de José Luis Sanz a explicar "a qué se debe este abandono absoluto de sus responsabilidades en lo que al funcionamiento de la ROSS se refiere". Asimismo, desde el grupo Podemos-Izquierda Unida han recordado que el convenio colectivo "sigue siendo vulnerado de manera sistemática pese al compromiso de la administración municipal con su cumplimiento" que, junto a otros acuerdos, permitió poner fin a la huelga poco antes de este verano.

Como ha expuesto Sánchez, no se ha producido la subida de salarios pactada con los trabajadores; no se han cubierto las plazas temporales vacantes; no se sustituyen las bajas; y las negociaciones para la actualización del convenio se ven lastradas por la actitud empresarial. "Hay una voluntad manifiesta del PP de entorpecer la resolución de este conflicto", ha concluido Sánchez.