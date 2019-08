Podemos fuerza a que sea Carmen Calvo y no Sánchez quien comparezca por el Open Arms

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y no Pedro Sánchez, comparecerá en un pleno del Congreso extraordinario para dar cuenta de la gestión del Open Arms, según ha acordado la mayoría de la Cámara, que ha respaldado finalmente la petición de Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto. La Diputación Permanente del Congreso tenía en su orden del día dos peticiones de comparecencia por esta cuestión: Unidos Podemos, ERC y el Mixto solicitaban la de Carmen Calvo, y PP y Ciudadanos la del presidente del Gobierno, pero esta ultima ha sido rechazada, ya que ha contado solo con los votos a favor de Vox.

La propuesta de comparecencia de Carmen Calvo ha sido adelante al final con los votos de los grupos que lo solicitaban, más los del PP, Ciudadanos y PNV. No así Vox que ha votado en contra junto con el PSOE. Noelia Vera, de Unidos Podemos, ha lamentado que Calvo haya cometido una "falta muy grave" con las declaraciones que ha realizado durante la gestión de la crisis del Open Arms, que ha calificado de "tardía" y "torpe". "No nos cabe en la cabeza que haya pasado esto, ni que la gestión haya sido así", ha dicho Vera, quien cree que debe ser Calvo quien comparezca, no el presidente, porque él estaba de vacaciones "muy a nuestro pesar también", ha comentado.

También ha criticado que la política migratoria del PSOE se haya convertido en una política "de gestos". "Y lo digo con dolor" porque, según Vera, no se puede decir que se está preocupado por la protección de los migrantes cuando se está "desmantelando" Salvamento Marítimo y su trabajo "lo tiene que hacer un barco, al que se le está criminalizando". "Lo siento en el alma si tiene que venir a explicar por qué está haciendo eso, pero lo está haciendo (..) Nuestra posición no es la de acusar a Calvo, y hacer un escarnio público de todo esto, sino empezar a atajar la situación de otra forma", ha concluido.

Marta Rosique, de ERC, ha recriminado al Gobierno que "no le dure siempre" el "espíritu solidario" del Aquarius, como lo ha hecho Joan Baldoví, de Compromís, a quien le ha gustado, según ha comentado, la intervención de los populares, aunque -ha ironizado- "a buenas horas, una cosa es lo que dice hoy aquí y otra cosa es lo que hicieron antes". Carlos Rojas, del PP, ha defendido que Sánchez "dé la cara" porque "ha estado desaparecido" ante este "drama". "Lo primero son las personas, sin colectivizar a nadie. Cada persona tiene un drama y unas circunstancias y sus vidas y su salud tiene que ser lo primero para cualquier gobernante que tenga que tomar decisiones. Eso es lo primero para el PP", ha sentenciado.

Por eso, no puede "echar la bronca a quien ha salvado las vidas, sino agradecérselo", pero tampoco -ha afirmado- "puede tener a personas durante semanas en un barco sin que pueda parar en puerto seguro porque son seres humanos y merecen nuestro respeto". Para el PP, la gestión del Gobierno ha sido para "olvidar" y lo ha sido desde el Aquarius porque ha supuesto "un efecto llamada". Sara Giménez, de Ciudadanos, ha defendido que Sánchez "rindiera cuentas" en el Congreso sobre la política migratoria, que es "un asunto de Estado", pero que en el Gobierno "sólo existe" cuando tiene como finalidad "un tuit grandilocuente, un gesto o foto bonita para hacer campaña electoral". Una afirmación que ha recogido la socialista Ana Belén Fernández, quien le ha recordado el tuit "alineado con las tesis de la ultraderecha" de su compañero de partido Marcos de Quinto y sobre el que Cs guardó "silencio".

También le ha reprochado al PP que pida la comparecencia de Sánchez cuando en sus años de Gobierno "no lideró, ni tomó iniciativas en materia de política migratoria". Según la socialista, el Gobierno ha actuado con "responsabilidad" y "coherencia" al exigir el cumplimiento de la normativa internacional, que "vulneró" la actuación "intolerable" de Salvini, pero además "no se ha puesto de perfil" porque ha tomado "la iniciativa" de ofrecer sus puertos.

Desde Vox, Víctor Manuel Sánchez del Real ha acusado a Unidas Podemos, ERC y el Mixto de hacer "de quite" de Sánchez para que siga "escudándose en sus segundones", y ha rechazado que sea Calvo la que dé explicaciones del Open Arms porque el presidente en funciones es Sánchez, "el artista antes conocido como Pedro" y que ahora es "conocido como Pero".