Podemos doblega a Sánchez de nuevo y se apunta el tanto de la bajada de la luz

Tras varios meses en los que el precio de la electricidad se ha disparado, fue ayer cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una batería de medidas para paliar el incremento de la factura de la luz. Entre esas medidas, Moncloa pretende "detraer los beneficios extraordinarios" de las empresas eléctricas y que esto, a largo plazo, pueda reducir la factura de la luz.

Una medida que rápidamente quiso apuntarse la formación morada. "Con la aprobación de nuestras medidas, tu factura de la luz bajará un 30%", publicó en una fotografía en Twitter la cuenta de Podemos. De esta forma, Podemos celebra haber conseguido convencer al presidente del Gobierno y a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de implantar "sus medidas". El líder del Ejecutivo cede así, una vez más, a las peticiones y propuestas de la formación morada con el único objetivo de contar con sus apoyos en la Cámara Baja, y con ello seguir permaneciendo en la Moncloa. Una circunstancia que, por unos motivos u otros, no es la primera vez que se produce, ya que Pedro Sánchez ha dado su brazo a torcer frente a los miembros del partido que fundó Pablo Iglesias.

Subida del SMI

Varios miembros rechazaron por completo una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debido a la grave crisis económica que estaba golpeado a España tras la crisis de coronavirus. El SMI se prorrogó y desde principios de enero se mantuvo completamente congelado. Ya desde su entrada al Ejecutivo, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladó su ferviente intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien rápidamente enfrió esta tentativa y no se mostró partidaria de subirlo aún. Seguidamente fueron Carmen Calvo, María Jesús Montero e incluso José Luis Escrivá quienes pidieron tiempo y rechazaron esta posibilidad a corto plazo. Por ir un poco más lejos, incluso Pedro Sánchez aseguró que no subir el SMI podría "aliviar" a los empresarios y que cualquier subida estaría condicionada al diálogo social, donde la CEOE ya indicó que no estaría dispuesta a negociar ninguna subida.

Una serie de contradicciones que, sin lugar a dudas, han dejado a Yolanda Díaz como principal ganadora, quien ya se ha reunido con los agentes sociales para poder llevar a cabo esta subida. Si bien es cierto que aún no se ha llegado a ningún acuerdo y aún no se ha confirmado cuánto subirá, el SMI se terminará descongelando tras la insistencia de Díaz.

El escudo social para personas vulnerables

Fue una de las medidas impulsadas por el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien propuso crear el denominado "escudo social", que consistía básicamente en la supresión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas. Asimismo, se ampliaban las condiciones para acceder al bono social y las medidas para hacer frente a la vulnerabilidad económica.

Una medida que no solo terminó saliendo adelante, sino que además ayer lunes se prorrogó. El Congreso de los Diputados aceptó prorrogar las medidas hasta el próximo 31 de octubre. Un punto que también se ha sumado Podemos después de que los miembros socialistas del Gobierno de coalición cedieran a la propuesta de Podemos.

El @Congreso_Es convalida la prórroga del RDL que recoge medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.



?? El #EscudoSocial, que protege a más de 1.100.000 personas, se prorroga hasta el 31 de octubre.https://t.co/WBeGAf63p6pic.twitter.com/FBAIVCaKaI — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 13, 2021

Pugna en el Gobierno de coalición con la Ley Trans como resultado

Fue uno de los conflictos que surgieron a mediados de febrero de este mismo año. Ambas formaciones querían sacar adelante una ley enfocada en la igualdad. Desde el PSOE trataron de impulsar la Ley Zerolo. Desde Podemos, la Ley Trans. La propuesta de los socialistas ya tenía un largo recorrido y tras haber fracasado en dos ocasiones (en 2011 y 2019), el Gobierno de Pedro Sánchez quiso intentarlo una tercera vez. Esta propuesta iba enfocada especialmente a "prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas".

El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, quiso impulsar la Ley Trans, cuyo texto giraba en torno a la autodeterminación de género, por la que todos los mayores de 16 años podían cambiar de nombre y sexo en su DNI sin la necesidad de presentar ningún informe médico o jurídico. Asimismo, reconocía a las personas no binarias, quienes dejarían de contar con letra en su DNI, entre otras muchas medidas muy duramente criticadas. La victoria, de nuevo, fue para Irene Montero, y por ende para Unidas Podemos tras conseguir aprobar el anteproyecto de ley de la Ley Trans, después de que la parte del Gobierno socialista rechazara su ley, que por tercera vez se quedaría en el tintero.

Prohibición de casas de apuestas en camisetas y partidos de fútbol

Una victoria más para Podemos: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, avanzó hace unos días que su ministerio está preparando un Real Decreto para limitar la publicidad de las caas de apuestas a un horario de una a cinco de la madrugada y quedará prohibida en las camisetas de los jugadores y en partidos deportivos. Una medida que tampoco había aprobado el Gobierno pero que, viendo los antecendtes, se terminará aprobando de forma "inminente", en el Consejo de Ministros, tal y como aseguró Garzón en una entrevista de televisión.

Estos son solo algunos de los ejemplos más claros, y a su vez polémicos, que han dejado demostrado que cada vez más el ala socialista del Gobierno y su líder, Pedro Sánchez, se han dejado doblegar por el ala más radical para mantener así sus apoyos y agotar así la legislatura.