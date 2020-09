Podemos: Si el decreto cae será una "mala noticia" para los ayuntamientos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado este jueves que si el decreto municipal finalmente decae será "una mala noticia" para los ayuntamientos y ha dicho que ojalá pudiese ser más amplio el acuerdo que alcanzaron ayer los comunes y Hacienda, que evitó una división del Gobierno.

En declaraciones a TVE, Echenique se ha referido al decreto ley que permite el acceso a los remanentes de los ayuntamientos y que previsiblemente decaerá, al no haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con los grupos, aunque el Ministerio de Hacienda logró tras una negociación el sí de los comunes de Ada Colau, inicialmente reacios a aprobar el texto.

"Tanto Hacienda como nuestros compañeros han sabido ceder y llegar un acuerdo", ha dicho Echenique.

Anoche, el departamento que dirige María Jesús Montero y En Comú Podem alcanzaron un acuerdo para modificar el texto para que los consistorios recibiesen 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social distribuidos de manera proporcional según su población, en un plazo de dos años.

Ese acuerdo in extremis facilitó que hoy no vaya a visibilizarse una división en el Gobierno, pues, en el caso de que los comunes se hubieran mantenido en no apoyar la propuesta, Unidas Podemos tendría que haber decidido si pactaba una abstención de sus 35 diputados o si, por el contrario, escenificaba en el Congreso la diferencia de criterios con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con sus 7 diputados.

Precisamente para abordar este asunto mantuvo ayer Ada Colau una reunión en el Congreso con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que era partidario de un acuerdo que permitiese a los comunes votar que sí.

La ministra de Hacienda ha defendido en el Congreso el contenido del decreto ley sobre la financiación de los ayuntamientos para que se recuperen de los efectos de la pandemia. Ante la falta de apoyos parlamentarios, salvo sorpresa en la votación que tendrá lugar este jueves, será derogado.

Echenique ha mostrado además su desacuerdo con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivña, que ayer abogó por incentivar la demora de la jubilación y desincentivar su anticipo, para lo que, según dijo, reformulará los descuentos aplicados que en el caso de los perceptores que cotizaron por la base máxima apenas conlleva un descuento del 2 %. EFE