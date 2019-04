El imposible asalto a los cielos de Podemos

Las expectativas electorales de Podemos no mejoraban con el paso de los meses. Tampoco contribuía a paliar la situación las noticias que se conocían en los medios de comunicación sobre la vida privada de Pablo Iglesias con su pareja sentimental y número dos del partido, Irene Montero. Concretamente, la compra de un chalet en la localidad madrileña de Galapagar, una de las zonas exclusivas de la capital de España, que supuso un coste de 660.000 euros. Decisión que tomaron ante su maternidad inminente.

Pese a que la dirección del partido se esforzaba en explicar que ambos dirigentes añadirían la nueva propiedad a los portales de transparencia del Parlamento y también a la página web de Podemos, muchos vieron en esta adquisición una ostentación de riqueza y una incoherencia ideológica, máxime si se toma como referencia algunas declaraciones realizadas por el líder de la formación morada en el pasado, tales como "¿entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 en un ático de lujo?", decía Iglesias sobre el ex ministro de Economía, Luis de Guindos.

Un malestar que manifestaron en silencio numerosos miembros de la formación, y que se extendieron a las redes sociales, tanto de simpatizantes como detractores de los ideales de Podemos. Curiosamente, uno de los defensores de la pareja fue el defenestrado Errejón, que afirmó aquellos días que "no tiene nada que ver comprar una vivienda para especular que comprársela para vivir. A partir de ahí o más allá de eso considero que esta polémica es lamentable, tiene aspectos que invaden la privacidad de las personas."

Otros miembros no lo veían así, y creen que aquella noticia “cayó bastante mal entre los simpatizantes, no tanto porque haya nada turbio respecto al origen del dinero, sino por la estética, porque siempre hemos defendido ser más cercanos y parecidos a la gente común y una casa de 600.000 euros obviamente no es lo habitual", explicaba una dirigente morada.”

La rama oficialista y próxima a Iglesias y Montero, rechazaban por su parte que esta compra afectara a la manera en la que Podemos hace política o articula su discurso.