El nuevo Tribunal Constitucional celebrará a partir de este martes su primer Pleno jurisdiccional, que va cargado de asuntos. El primero que se celebra con Cándido Conde Pumpido como presidente abordará un recurso presentado por VOX donde se abstendrán los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su relación con varias de las recusaciones. El orden del día incluye la impugnación de Vox de la ley de libertad y garantía sexual, las de este partido y el PP por la votación de la reforma laboral, y uno relacionado con la imposición del 25% de castellano en las aulas catalanas.

Con Conde Pumpido habrá mayoría de izquierdas en el tribunal en un momento en el que continúan las rebajas de pena a agresores sexuales condenados. Este lunes, de hecho, se ha impedido la comparecencia de la ministra de igualdad para que explique en el congreso las 256 rebajas de penas y las 24 excarcelaciones que han producido por esta ley. El recurso de Vox, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Ramón Sáez, se dirige contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Sánchez se reúne con Conde-Pumpido antes de que el TC decida sobre el recurso del PP sobre el aborto https://t.co/KkmGW9MVo7 — COPE (@COPE) January 23, 2023





La vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro indicó al presentar la impugnación que la ley atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, a su juicio, la nueva regulación del consentimiento "invierte la carga de la prueba". Para los de Santiago Abascal, la ley deja "desprotegidas a las víctimas" y permite un "marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez, en cada uno de los casos".

Sin Díez ni Campo

La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma. En cuanto a Campo, ha optado por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la ley del 'Solo Sí es sí' porque cuando el Gobierno la elaboró aún era ministro de Justicia.