El 'plan perfecto' de Moncloa para que más de la mitad del Gobierno se 'saltase' el estado de alarma en Madrid

Miles de madrileños se han visto obligados a permanecer en la capital de España durante este puente del Pilar debido al estado de alarma. La responsabilidad individual que se necesita para doblegar la curva de contagios del coronavirus ha hecho prácticamente imprescindible, en esta ocasión, no viajar. Sin embargo, el deber de quedarse en Madrid no ha sido tenido en cuenta por los principales instigadores del mismo: los integrantes del Gobierno.

La polémica al respecto vivió su primer episodio el viernes. Fue entonces cuando se filtraron unas imágenes en las que podía verse a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en un avión con destino a su ciudad natal, Bilbao. Desde el Ejecutivo se adujo que volvía a casa debido a un cólico que motivaba una visita a su médico de cabecera.

Aunque Celaá regresó a Madrid el sábado (según indicaron fuentes gubernamentales a ABC), la indignación ya no pudo ser reprimida. No obstante, ella no ha sido la única representante del Gobierno que ha 'eludido' el estado de alarma durante los últimos días. El mismísimo ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue otro que se 'escapó' el fin de semana.

Él también se marchó a su lugar de origen, Cataluña. Hace unas horas, la agenda ministerial reflejaba una reunión de trabajo de Illa con la Fundació Ernest Lluch y una visita a la sede del Consorcio de la Gran Vía: ambas citas tuvieron lugar en Barcelona el sábado.

Ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se quedó en Madrid durante todo el puente. Tampoco los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) ni seis ministros: Arancha González Laya (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura) y Carolina Darias (Política Territorial). Todos ellos asistieron el sábado a la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa en la localidad portuguesa de Guarda.

En total, hasta 13 miembros del Gobierno estuvieron fuera de Madrid (según las fuentes oficiales) durante el puente, ya que a todos los mencionados se suma José Luis Escrivá: el ministro de Inclusión viajó a Canarias (Fuerteventura) el sábado, donde se reunió con el presidente del Cabildo.

La conclusión es que al menos más de la mitad del Ejecutivo (compuesto por 23 personas) incumplió el estado de alarma durante los últimos días. Cierto es que la agenda gubernamental estaba fijada con antelación y que las obligaciones laborales permiten sortear el confinamiento, pero el dato no parece el más ejemplar para el Gobierno en estos momentos.