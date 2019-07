El pique entre Abascal y Rufián durante la segunda votación de investidura

Durante la segunda votación de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, han tenido un cruce de palabras durante sus turnos de palabra.

Santiago Abascal ha subido a la tribuna a exponer su negativa ante un gobierno de izquierdas, ''no apoyaremos nunca a un gobierno con ministros chavistas, que lleve a España a la destrucción de las clases medias y a la destrucción de las libertades civiles de manos del neocomunismo'', defendía el líder de Vox.

Pero además de hacer referencia tanto a PSOE como a Unidas Podemos, Abascal ha querido lanzar un dardo contundente a ERC, y en más en concreto a Gabriel Rufián. ''No apoyaremos nunca un gobierno que haya obtenido el salvoconducto del golpismo de ERC de Cataluña. Y que solo puede servir para seguir oprimiendo a los catalanes con impunidad para destruir la convivencia y la unidad y perseguir la lengua española, espíar a los escolares que hablan en español y en algunos casos, incluso, golpearles'', concluía Abascal. Además, al principio ha querido diferenciar a Rufián del resto de diputados: "Señora Presidenta, Señor candidato, Señorías, Señor Rufián..."

La respuesta de Rufián no se ha hecho esperar y acto seguido del líder de Vox, ha subido el Diputado de ERC. Nada más comenzar su turno se ha dirigido hacia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para decirle con cierta ironía que ''es un miembro de la banda'' y que entiende que ''ir con Abascal no es ir en una banda, sino en un comando''. Posteriormente se ha dirigido al líder de Vox para decirle que ''sabe que el castellano está perseguido en Cataluña'' y que ''de hecho a mi me está costando hablarlo'', decía Gabriel Rufián con un tono irónico que hacía reír a su bancada.