Pilar Rahola intenta respaldar a Torra ridiculizando a Melilla y su presidente la pone en su sitio

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha lanzado una dura respuesta a la periodista catalana e independentista, Pilar Rahola, por intentar ridiculizar a la ciudad autónoma con tal de justificar su teoría sobre por qué Sánchez ha llamado realmente a Quim Torra. De esta manera, Rahola quería demostrar que había unas intenciones ocultad detrás de que Sánchez hiciera una ronda de presidentes de comunidades autónomos y ha pedido “que no tomen por tontos” a los nacionalistas.

Lo ha hecho a través de una columna de opinión en La Vanguardia, donde critica a Sánchez por darlo “por llamar a todos los presidentes autonómicos para camuflar que tiene que llamar a uno solo”, en referencia a la llamada del presidente en funciones a Torra.

“Es decir, para hablar con el presidente de Cataluña, llamará hasta al de Melilla”, teoriza Rahola. “Y luego añade la llamada a todos los portavoces, Vox incluido, para justificar que llamará a Bildu. Vascos y catalanes, apestados como siempre. Aceptamos ser apestados, pues, pero, por favor, señor Sánchez, no nos trate como si fuéramos tontos”, concluye.

No ha tardado el presidente melillense, Eduardo De Castro, en responder a Rahola a través de su perfil personal en redes sociales. “Sra. Rahola. Aquí "el de Melilla". Represento orgulloso a 86.000 melillenses que no piden privilegios sino igualdad. No nos saltamos la ley ni despreciamos a nuestros conciudadanos como hace Torra. No pediré perdón al nacionalismo por ser tratados como españoles iguales”.

Sra. @RaholaOficial. Aquí "el de Melilla". Represento orgulloso a 86.000 melillenses que no piden privilegios sino igualdad. No nos saltamos la ley ni despreciamos a nuestros conciudadanos como hace Torra. No pediré perdón al nacionalismo por ser tratados como españoles iguales. pic.twitter.com/uuUooUJULk — Eduardo De Castro (@EdeCastro) December 13, 2019

Rahola no ha tardado en salir al paso y pedir disculpas al presidente melillense amparándose en que la llamada “no tiene sentido”. “Presidente De Castro, creo que ha entendido mal el sentido del artículo, planteado como una cuestión de distancia. ¿Qué sentido llamar hasta Melilla para hablar con el Presidente Torra? Pero si se entiende como un desprecio, nunca fue la intención. Reciba mis disculpas más sinceras”.

Prs @EdeCastro creo q ha entendido mal el sentido del artículo, planteado como una cuestión de distancia. ¿Qué sentido llamar hasta Melilla para hablar con el Prs @QuimTorraiPla ?Pero si se entiende como un desprecio, nunca fue la intención. Reciba mis disculpas más sinceras. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) December 13, 2019

Por su parte, De Castro, con elegancia, ha aceptado las disculpas pero subraya y recuerda a Rahola: “Los melillenses tenemos el mismo derecho que el conjunto de los españoles y sería bueno que todos lo entendiéramos así. También el gobierno catalán, que falta hace. Un cordial saludo”.