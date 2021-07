El PP pide que se repruebe a Garzón por comportamiento y desprecio hacia los ganaderos

El PP ha registrado una proposición para que el Congreso de los Diputados debata la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la campaña en la que propone comer menos carne porque su consumo excesivo daña tanto la salud como al planeta.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha registrado este viernes la proposición no de ley, porque "pasadas 24 horas", ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cesado a Garzón, ni el ministro de Consumo ha dimitido.



"En apoyo al sector ganadero, el Grupo Popular hemos registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para la reprobación del ministro al que nadie respalda, la retirada de la campaña y el apoyo al sector", ha anunciado Gamarra en sus redes sociales.



La proposición no de ley propone reprobar al ministro de Consumo "por el desprecio manifestado al sector agroganadero y haber utilizado los recursos públicos para iniciar una campaña de desprestigio de la imagen y criminalización del mismo" e insta al Gobierno a retirar la campaña y apoyar el consumo de carne "como elemento de una dieta sana y equilibrada, la dieta mediterránea".



El PP denuncia, en la exposición de motivos, que la campaña de Garzón no es la primera propuesta del Gobierno que pone "en la diana a la industria agro-ganadera" y recuerda que el Ejecutivo plantea ya una reducción de la ingesta de carne en su estrategia España 2050.

Rechazan los populares otras iniciativas de Garzón como el etiquetado Nutri-score y se hacen eco del malestar de un sector que se considerada difamado por el ministro de Consumo.



El PP recuerda que este sector genera 2,5 millones de empleo y exportaciones por valor de 9.000 millones de euros y emite "apenas" el 9 % del total de emisiones de gases con efecto invernadero de España.

Pese a que el consumo de carne de los españoles excede el recomendado, el PP argumenta que "todos los indicadores internacionales reflejan que el patrón de dieta y de estilo de vida de nuestro país es de los más adecuados del mundo" y señala que está entre los de mayor esperanza de vida y que la incidencia del cáncer es menor que en la media de los países de la OCDE.



Además, el líder del PP, Pablo Casado, ha calificado este viernes la campaña de Garzón y la estrategia España 2050 de "intervencionismo orwelliano", mientras que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Sánchez de humillar al ministro de Consumo con su alusión a que un "chuletón al punto" es "imbatible".