PP pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla por "mentir" sobre la bonificación a trabajadores y empresas

El Partido Popular (PP) ha exigido este miércoles la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, al asegurar que "ha engañado a los melillenses al afirmar que se ha devuelto la bonificación a la Seguridad Social" en Ceuta y Melilla, tras conocerse el contenido del Real Decreto en el que se excluye a los trabajadores temporales y se pospone la medida hasta dentro de seis meses, el 1 de noviembre de 2024, y con una duración limitada hasta 2026.

En declaraciones a los periodistas, la diputada nacional Sofía Acedo ha acusado al Gobierno de la Nación por "haber mentido porque no se ha regresado al sistema que existía desde 2004" en la que se aprobó con José María Aznar como presidente, porque no se ha incluido a todos los colectivos que se beneficiaban de esta bonificación como ocurría hasta el 1 de septiembre de 2023 -fecha en la que se suprimió está ayuda a trabajadores y empresas-, porque su aplicación no es inmediata (hay que esperar a noviembre) y porque no es fija sino temporal hasta 2026.

Sofía Acedo ha criticado duramente la gestión de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, calificándola de "absolutamente incompetente". Acedo ha señalado que si Moh "tuviese un poco de vergüenza política, dimitiría hoy mismo" tras el anuncio de la supuesta recuperación de las bonificaciones a la Seguridad Social.

La parlamentaria nacional ha afirmado que el Gobierno central "nos ha vuelto a engañar" y que "nos mienten permanentemente". Según la diputada, el anuncio realizado por el ministro Ángel Víctor Torres y Sabrina Moh sobre la recuperación de las bonificaciones es "una nueva mentira". Ha subrayado que lo aprobado "no tiene nada que ver" con el sistema anterior.

Ha denunciado que los contratos temporales "han sido excluidos" y que las bonificaciones "estarán sujetas a planes estratégicos, lo que las hace temporales". Además, ha revelado que "la medida no entrará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2024", calificando esta situación como "una vergüenza".

Acedo ha dicho que la delegada del Gobierno "no se entera de nada" y que "oculta y engaña a los melillenses". Ha lamentado que el Gobierno no haya rectificado para incorporar a los temporales y aplicar el efecto retroactivo, lo que está ocasionando "tremendos perjuicios" en la economía y en las contrataciones.

El portavoz popular ha exigido "explicaciones inmediatas" a Sabrina Moh y que asuma responsabilidades por las "mentiras permanentes". Ha enfatizado que Melilla "no está para su política infantil de escaparate y maquillaje permanente" y ha pedido que, si no es capaz de cumplir con sus responsabilidades, "se vaya".

Sofía Acedo ha concluido su intervención preguntando si es "admisible" la situación actual y ha criticado el "juego infantil" del Gobierno, que está "machacando a los trabajadores y empresas" de Melilla. Ha reiterado la necesidad de soluciones reales y ha insistido en que "la delegada del Gobierno debe asumir sus responsabilidades", exigiendo su cese del cargo.