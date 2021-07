Cs pide dejar atrás la dictadura: "No somos los nietos de la Guerra Civil"

Ciudadanos ha pedido dejar atrás la dictadura franquista y la Guerra Civil y centrarse en los problemas actuales de los españoles y se ha reafirmado como "hijos de la transición y de la concordia" y no como "nietos de la Guerra".

"Les digo que estamos más pendientes de 1936 que de 2030... De la Guerra Civil y del golpe de Estado de Franco y de la dictadura que asoló España hasta 1978", ha incidido el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en una frase en la que se posiciona frente a los sucesos de aquella época.

Bal respondía así a la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica, que entrará en las Cortes para ser tramitada y que no contará con el apoyo del PP, pese a que el Ejecutivo insiste en que solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Ciudadanos ha señalado a los medios de comunicación del Congreso que estudiarán el texto con detenimiento para posicionarse al respecto, ya que sólo lo conocen de forma "superficial", pero ha criticado que los partidos políticos estén más preocupados por el pasado de España que por los problemas actuales, de desempleo, factura de la luz o por los interinos.

"¡Hombre por favor!, no hagamos de esto la clásica política de polarización. Nosotros somos los hijos de la transición, de la concordia y de los consensos. No somos los nietos de la Guerra Civil", ha puntualizado, toda vez que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este miércoles que "no hay ley ilegítima, ni ha nacido presidente ilegítimo... capaz de hacernos condenar a nuestros abuelos o a los abuelos de otros compatriotas".

Bal ha dicho que nadie duda de la posición de Ciudadanos como un partido liberal que es pero no ha desvelado si apoyaría esta nueva Ley que reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, y expone una definición que comprende no solo a los que murieron, fueron heridos o desparecieron en España, sino también a los que tuvieron que exiliarse y a los que sufrieron reclusión en los campos de concentración nazis.

La ley de Memoria Democrática también declara el carácter nulo de pleno derecho de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, por parte de tribunales de orden público, consejos de guerra y los dedicados a perseguir la masonería y el comunismo.

Asimismo, fija dos fechas oficiales para recordar a las víctimas del franquismo: El 31 de octubre para rendir homenaje a las víctimas "del golpe militar, la Guerra y la Dictadura" y el 8 de mayo para recordar a quienes sufrieron exilio fuera de España y podrá disolver aquellas asociaciones en cuya actividad figure la realización pública de apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, entre otras medidas.