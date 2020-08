El PP pide la comparecencia de las ministras de Hacienda y Función Pública

El PP ha pedido la comparecencia en el Senado de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para que expliquen el sistema de préstamo del superávit municipal a la Administración General del Estado.

El portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales del Senado y alcalde de Cabra (Córdoba), Fernando Priego, ha afirmado este martes que, "por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para tumbar la convalidación" del Real Decreto que da forma jurídica a esta decisión del Gobierno cuando se vea en el trámite parlamentario en septiembre.

En una rueda de prensa celebrada en Cabra, Priego calificó de "chantaje" la obligación de ceder a la Administración central el superávit logrado por los entes locales para poder disponer de una parte del mismo.

El alcalde egabrense rechazó, en contra de lo que plantea el Gobierno, que la no realización del préstamo no tenga consecuencias negativas para los ayuntamientos, tal y como ha decidido el PP para sus entes locales, que han optado por no ceder sus superávits al Estado.

Así, el senador popular, que enfatizó que las consecuencias serían también "discriminatorias para los ayuntamientos", señaló que estos no participarían en el reparto de los 5.000 millones de euros de los Fondos de Reconstrucción de la Unión Europea "que podrían llegar a los ayuntamientos y, por lo tanto, ya no es voluntario".

"Esta decisión tiene una trampa intríseca", aseguró Fernando Priego, por lo que el portavoz popular afirmó que su partido iba a ser contundente en el rechazo del acuerdo alcanzado entre la mayoría del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el Gobierno.

Para Fernando Priego, "de lo que estamos hablando no es más que del dinero de nuestros vecinos, que podríamos utilizar para mejorar" diversas facetas de competencia municipal en la actual fase de la pandemia en la línea "de mejorar su calidad de vida", así como en las ayudas sociales y en el empleo.

En su opinión, "estamos hablando de un despropósito y de un ataque sin precedentes a los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos, de nuestros municipios y de nuestras ciudades y que no vamos a consentir".

El PP, aparte de las iniciativas parlamentarias "para que el Gobierno explique y replantee" el Real Decreto que articula el acuerdo con la FEMP, presentará mociones en todos los ayuntamientos en contra esta medida. EFE