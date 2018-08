La periodista Raquel Martínez estalla tras la purga de TVE: “Los datos les importan poco”

Raquel Martínez presentará este fin de semana su último Telediario en TVE. A principios de esta semana se conoció la decisión de que la periodista había sido apartada por la nueva dirección de informativos.

Cierto. Me colocan donde empecé hace 12 años: @24h_tve fin de semana. Y trabajaré junto a un #GranEquipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el @telediario_tve cerrando temporada... Nos vemos? #changes #NewLife pic.twitter.com/K1LqcKmChZ

Esta decisión, que ha publicado ella misma, ha ido acompañada del nuevo puesto que ocupará Martínez dentro del ente público: “Me colocan donde empecé hace 12 años: Canal 24 horas fin de semana”. La periodista comenzará así una nueva etapa donde volverá a trabajar con un equipo de trabajadores que, según ella misma, “Me valoran y apoyan, todo un lujo”.

La hasta ahora presentadora del telediario, en su edición fin de semana, ha respondido a algunos de los comentarios publicados por sus seguidores. Raquel Martínez se ha mostrado satisfecha del trabajo realizado durante esta etapa y que las cifras avalan esta labor al frente del telediario. En relación a la pregunta que un seguidor hace sobre el silencio de los periodistas “purgados”, Martínez señaló lo siguiente: “Pero qué quieres oír, ¿que no estamos de acuerdo? ¿Qué nos parece mal? Dejemos las obviedades para los obvios".

Te respondo, Alberto. Yo personalmente no me he pronunciado porque aún estoy intentando encajar mi nueva situación y buscar hueco en otra parte. Pero qué quieres oír, que no estamos de acuerdo? Que nos parece mal? Dejemos las obviedades para los obvios, por favor... Un saludo