Pere Aragonès: "No concibo una reunión en la que no esté el presidente Sánchez"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezará la delegación estatal en la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana del 13 de septiembre: "No concibo una reunión en la que no esté", ha dicho.

En una entrevista en TV3, el presidente ha explicado que los dos ejecutivos están manteniendo "contactos" de todo tipo para preparar la cita, cuya fecha "baila" entre dos días.

