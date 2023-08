"Pel poble valencià" o "por las Españas": así prometen su cargo algunos de los nuevos diputados valencianos

Algunos de los diputados de la Comunitat Valenciana que han prometido su cargo este jueves en la constitución de la XV Legislatura se han alejado de la fórmula habitual y han utilizado expresiones como "pel poble valencià", "por las Españas" o incluso ""pel dret a l'habitatge digne, respirar aire pur i gaudir de temps lliure" ("por el derecho a la vivienda digna, respirar aire puro y disfrutar de tiempo libre"), como es el caso de los representantes de Compromís-Sumar.

En general, entre los 33 diputados y 12 senadores valencianos, la mayoría ha optado por limitarse a prometer o jurar su cargo sin añadir otras palabras. Es el caso del exministro y exsecretario de Organización del PSPV, José Luis Ábalos, o la ex 'número dos' del PPCV y nueva secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz.

En cambio, los parlamentarios de Compromís-Sumar que se estrenan en el Congreso han coincidido en prometer su escaño utilizando el valenciano. Àgueda Micó, quien concurrió a las elecciones como cabeza de lista de esta confluencia, lo ha hecho "pel poble valencià".

Se ha extendido más el 'número dos' por Valencia, Alberto Ibáñez, quien ha prometido "pel dret a l'habitatge digne, respirar aire pur i gaudir de temps lliure. Pel país valencià" o el cabeza de lista por Alicante, Txema Guijarro, haciéndolo "por las Españas".

"Perquè com va dir Ovidi Montllor, al poble valencià ja no ens alimenten molles: volem el pa sencer", ha manifestado el 'número tres' de Compromís-Sumar por Valencia, Nahuel González, parafraseando al cantautor de Alcoi y su canción 'Tot explota pel cap o per la pota'.

En el Senado, el 'expresident' de Les Corts y nuevo senador de Compromís, Enric Morera, ha coincidido en prometer su cargo "pel País Valencià".

Por su parte, otros nuevos senadores como el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig (PSOE) o el exvicepresidente valenciano Gerardo Camps (PP) han presentado un documento en el que manifiestan acatar la Constitución.

Y de Vox, han jurado su cargo "por España" todos los diputados y senadores valencianos, como el que fuera candidato a presidir la Generalitat y cabeza de lista por Valencia, Carlos Flores.