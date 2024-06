Patxi López advierte al PP que deslegitimar al fiscal es típico de un partido antisistema

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este jueves que deslegitimar a las instituciones, como hace el PP con el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía General del Estado o el Gobierno, "es típico de un partido antisistema" y una "falta de institucionalidad brutal".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, al ser preguntado sobre la insistente petición del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de que dimita el fiscal general, Alvaro García Ortiz.

"El PP cada vez que una institución de este país no le da la razón, no dice lo que ellos quieren que diga, solo juegan a criticar la decisión de esa institución, sino que juegan a deslegitimarla", ha indicado.

Tras recalcar que lo han hecho con el fiscal, el Tribunal Constitucional y con el propio Gobierno, al que no considera legítimo", López ha añadido que esto "es típico de un partido antisistema".

Ha incidido en que se puede criticar una sentencia de un tribunal, pero lo que se puede es ir en contra y deslegitimarlo. "Intentar, como no me dan la razón, cargarme todo lo que existe en este país. Eso no puede ser... es antidemocrático en el fondo", ha apostillad.

Por otra parte y a la pregunta de hasta dónde puede llegar el PSOE en materia de financiación autonómica, el portavoz socialista ha respondido que "hasta que haya una financiación justa para cada comunidad y que garantice la igualdad de todos los ciudadanos".

Insistido sobre si esto incluye ceder la caja única a Cataluña, como reclaman los partidos independentistas, Patxi López lo ha descartado: "Nunca, no, ya sabe que el Gobierno ha dicho que no hay concierto económico", ha remarcado.