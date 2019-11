La dura definición del padre de Diana Quer contra 'El Chicle' tras la celebración del juicio

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, se mostró muy afectado tras la primera jornada del juicio celebrado contra José Enrique Abuín, conocido como 'El Chicle', por el asesinato de su hija. Ya ha pasado tiempo desde aquel fatídico mes de agosto en el que la joven desapareció. Hemos tenido que esperara hasta esta semana para la celebración del juicio contra el autor confeso del asesinato y el padre de Diana, no ha podido reprimir unos duros calificativos con el que le define.

Juan Carlos ha echado mano de sus redes sociales para cargar contra quien acabó con la vida de su hija, sobre quien decía, tras hacer un repaso de lo escuchado en el juicio, esta definición:

"Ayer en el juicio los testigos comenzaron a evidenciar la triste realidad de lo sucedido con Diana", aseguraba. "Antecedentes de agresión sexual, visitas a instituto en busca de niñas, acoso a jóvenes...", recapitulaba en relación a lo dicho sobre 'El Chicle'. "Este sujeto es padre de una niña, es un error de la naturaleza.", concluía con rotundidad.

A nadie se le escapa la difícil situación vivida por Juan Carlos, estuvo acompañado por su hija Valeria en sede judicial, tras recordar los escabrosos testimonios. Por ello, sus seguidores y demás usuarios de las redes han querido mostrar su apoyo al padre de Diana.

Esperemos que los políticos sean aún conscientes que la PPR es necesaria, para sujetos y sujetas que no pueden vivir en sociedad, porque lo único que aportan es daño y dolor. Mucho ánimo en el juicio y que todo salga como esperan.

Si Diana lo está viendo seguro que siente un inmenso orgullo de como está luchando por ella. Espero que se haga justicia aunque eso no le devuelva a su hija.... todo mi apoyo Juan Carlos y siga así que muchísimas personas estamos con usted����

Sr. Quer un abrazo y fuerza para soportar ese juicio tan doloroso, como madre no puedo imaginar por lo que están pasando. Ojalá que esto sirva para algo.

No puedo imaginar el dolor que estáis pasando... Yo tengo dos niñas aún son bebes pero no se que haré cuando me pidan salir solas por la noche... Con individuos así sueltos!!!! Tengo pánico!!!!